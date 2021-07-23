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رياضة
الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية يؤكد:

الجزائر ستسعى لتحقيق مشاركة مشرفة في ألعاب طوكيو

ع. ع
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الجزائر ستسعى لتحقيق مشاركة مشرفة في ألعاب طوكيو

أكد الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية ورئيس اتحادية الدراجات خير الدين برباري، أن الوفد الجزائري سيحرص على تحقيق مشاركة مشرفة خلال الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 التي أعطيت إشارة انطلاقها الرسمي في غياب الجمهور والتي ستتواصل إلى غاية 8 أوت المقبل، رغم الظروف الصعبة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا التي انعكست سلبا على الإعداد لهذا الاستحقاق الاولمبي الهام.

وقال برباري الذي يتواجد رفقة الوفد الجزائري بطوكيو إن “السلطات اليابانية وضعت بروتوكولا صحيا صارما لضمان نجاح هذه الألعاب وبأن الرياضيين الجزائريين يتواجدون في أحسن الظروف”، ليضيف أن “الوفد الجزائري متواجد في القرية الأولمبية ما عدا منتخبي الدرّاجات والألواح الشراعية المتواجدين في الفندق المخصص لهما من قبل المنظمين”. كما أشار أيضا أن “الوفد الجزائري لم يكتمل بعد والعناصر الوطنية ستلتحق تواليا وفق البرنامج الذي وضعته الجهات المنظمة”. من جانب آخر، وفيما يخص الأجواء السائدة في القرية الأولمبية أشار الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية أن “جائحة فيروس كورونا أثرت على الألعاب، خاصة بعد أن تقرر إجراء المنافسات من دون حضور الجمهور” كما تمنى برباري خلال تدخله التوفيق لكل الرياضيين خاصة الذين سيدخلون المنافسة يوم السبت القادم، مؤكدا أنهم عازمون على رفع التحدي وسيقدمون أحسن ما عندهم لتشريف الراية الوطنية.

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