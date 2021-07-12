الجزائر ستشارك رسميا بـ44 رياضيا في الألعاب الاولمبية

بولمرقة الثلاثاء في طوكيو للوقوف على آخر التحضيرات

تتنقل الثلاثاء حسيبة بولمرقة رئيسة الوفد الجزائري المشارك في الألعاب الأولمبية 2020، رفقة الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية والرياضية خير الدين برباري إلى اليابان، للوقوف على آخر التحضيرات تحسبا للمشاركة الجزائرية في دورة طوكيو.

وستشارك البطلة الأولمبية السابقة في الـ1500م في الاجتماع التحضيري لرؤساء الوفود المقرر يوم 14 جويلية بالعاصمة اليابانية طوكيو، ومن المقرر أن ينطلق الفوج الأول من الرياضيين الجزائريين المعنيين بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، يوم 16 جويلية الجاري نحو طوكيو، على غرار الرياضيين الناشطين خارج الوطن.

وقال خير الدين برباري رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات والذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية والرياضية في تصريح صحفي: “سأتجه اليوم رفقة رئيسة الوفد الجزائري المشارك في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حسيبة بولمرقة، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، من اجل حضور الاجتماع التحضيري لرؤساء الوفود، وضمان استقبال مريح للوفد الجزائري، فيما ستتنقل أول دفعة من الرياضيين يوم 16 جويلية المقبل”.

وفي سؤال عن تكهناته بخصوص المشاركة الجزائرية في الأولمبياد، قال برباري: “كل الأمور مضبوطة على مستوى اللجنة الأولمبية، سواء من الجانب اللوجيستيكي أو من خلال عدد الرياضيين المشاركين، كل المعطيات تدل على أننا سنشرف الجزائر في الأولمبياد”. وختم برباري: “نتمنى أن تكون مفاجآت سارة للرياضة الجزائرية رغم ان الرياضيين تأثروا كثيرا جراء وباء كوفيد-19”. ومعلوم إن الجزائر ستشارك بـ44 رياضيا ورياضية في الألعاب الأولمبية المقررة من 23 جويلية الجاري إلى غاية 8 أوت بطوكيو.