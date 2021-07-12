-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
بولمرقة الثلاثاء في طوكيو للوقوف على آخر التحضيرات

الجزائر ستشارك رسميا بـ44 رياضيا في الألعاب الاولمبية

الشروق الرياضي
  • 85
  • 0
الجزائر ستشارك رسميا بـ44 رياضيا في الألعاب الاولمبية

تتنقل الثلاثاء حسيبة بولمرقة رئيسة الوفد الجزائري المشارك في الألعاب الأولمبية 2020، رفقة الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية والرياضية خير الدين برباري إلى اليابان، للوقوف على آخر التحضيرات تحسبا للمشاركة الجزائرية في دورة طوكيو.

وستشارك البطلة الأولمبية السابقة في الـ1500م في الاجتماع التحضيري لرؤساء الوفود المقرر يوم 14 جويلية بالعاصمة اليابانية طوكيو، ومن المقرر أن ينطلق الفوج الأول من الرياضيين الجزائريين المعنيين بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، يوم 16 جويلية الجاري نحو طوكيو، على غرار الرياضيين الناشطين خارج الوطن.

وقال خير الدين برباري رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات والذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية والرياضية في تصريح صحفي: “سأتجه اليوم رفقة رئيسة الوفد الجزائري المشارك في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حسيبة بولمرقة، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، من اجل حضور الاجتماع التحضيري لرؤساء الوفود، وضمان استقبال مريح للوفد الجزائري، فيما ستتنقل أول دفعة من الرياضيين يوم 16 جويلية المقبل”.

وفي سؤال عن تكهناته بخصوص المشاركة الجزائرية في الأولمبياد، قال برباري: “كل الأمور مضبوطة على مستوى اللجنة الأولمبية، سواء من الجانب اللوجيستيكي أو من خلال عدد الرياضيين المشاركين، كل المعطيات تدل على أننا سنشرف الجزائر في الأولمبياد”. وختم برباري: “نتمنى أن تكون مفاجآت سارة للرياضة الجزائرية رغم ان الرياضيين تأثروا كثيرا جراء وباء كوفيد-19”. ومعلوم إن الجزائر ستشارك بـ44 رياضيا ورياضية في الألعاب الأولمبية المقررة من 23 جويلية الجاري إلى غاية 8 أوت بطوكيو.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: الهوليغانز.. أو لمّا يُفسد الصّعاليك عرسا كرويا

بِالفيديو: الهوليغانز.. أو لمّا يُفسد الصّعاليك عرسا كرويا

رئيس “الكاف” يرشح “الخضر” للتنافس على كأس العالم

رئيس “الكاف” يرشح “الخضر” للتنافس على كأس العالم

بالفيديو.. مدرب الرجاء يقاطع الندوة الصحفية بسبب صحفي جزائري

بالفيديو.. مدرب الرجاء يقاطع الندوة الصحفية بسبب صحفي جزائري

مختصون يدقون ناقوس الخطر ويحذّرون من استمرار لعب مباريات البطولة

مختصون يدقون ناقوس الخطر ويحذّرون من استمرار لعب مباريات البطولة

إضراب اللاعبين غير مفهوم.. متمسكون باللقب وصرفنا 23 مليارا

إضراب اللاعبين غير مفهوم.. متمسكون باللقب وصرفنا 23 مليارا

بلعمري على بعد خطوة من مُزاملة بلايلي

بلعمري على بعد خطوة من مُزاملة بلايلي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد