الجزائر ستشارك في جائزة “كاستيل بيير” لرواد الأعمال بجمهورية البنين

ممثلة في تنهينان لعراب عن مشروعها الاستزراع المائي المستدام

افتكت رائدة الأعمال وصاحبة المؤسسة الناشئة “AQUATIC TINA MARINE”، تنهينان لعراب، المرتبة الأولى عن مشروعها الرائد في مجال الاستزراع المائي المستدام، في مراسم الدورة الوطنية الخامسة لجائزة “كاستيل الجزائر” وصندوق “بيير كاستيل”، في محطة جديدة تعكس التزام هذه الأخيرة بمرافقة رواد الأعمال الجزائريين الذين يبتكرون ويخلقون القيمة ويساهمون في بناء نموذج تنموي أكثر استدامة.

وخلال حفل التتويج، تحصل مشروع الفائزة بالمرتبة الأولى على دعم مالي قدر بـ25 ألف أورو، فضلا عن استفادتها من برنامج مرافقة متكامل يشمل الإرشاد الفردي، ودورات تكوينية متخصصة وزيارات ميدانية للمصانع، إلى جانب ربطها بشبكة من الشركاء الاستراتيجيين، كما ستمثل الفائزة الجزائر في الحفل الختامي الإفريقي لجائزة “بيير كاستيل” الذي سيُقام في جمهورية البنين، حيث ستتنافس إلى جانب مختلف الفائزين من الدول الإفريقية السبع المشاركة، سعياً للفوز بلقب الفائز الإفريقي الأكبر.

وفي ختام عملية تقييم دقيقة وشاملة، نجحت تنهينان لعراب في إقناع لجنة التحكيم بفضل وجاهة مشروعها المدون أعلاه، وطابعه الابتكاري، وإمكاناته الواعدة في إرساء دعائم قطاع جديد ذي قيمة مضافة لمجال الاستزراع المائي المستدام، حيث أشادت لجنة التحكيم التي تضم خبراء ورواد أعمال ومسؤولين سابقين في الحكومة، بالمشروع الذي تنسجم أهدافه مع برنامج التنمية المستدامة، ويساهم في تنويع الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى كونه سيعزز الاستغلال المسؤول للموارد البحرية، فضلا عن دعم نشأة شعبة وطنية للاستزراع المائي التي تمتلك آفاقاً واعدة للنمو والتطوير في الجزائر

كما تم خلال احتفالية التكريم تحفيز ستة رواد أعمال جزائريين تأهلوا إلى المرحلة النهائية بفضل جودة مشاريعهم، وآفاق نموها، وقدرتها على الابتكار، وأثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتعكس هذه المشاريع، مجتمعة، تنوع المناطق والقطاعات والطموحات التي ترسم ملامح ريادة الأعمال في الجزائر اليوم وتمثلت في مشروع التكنولوجيا الزراعية لصاحبه آدم دبّة الذي يعمل على تطوير حلول رقمية وأدوات ذكية لدعم اتخاذ القرار، بما يساهم في تحسين إدارة المحاصيل الزراعية والموارد الإنتاجية، بالإضافة إلى مشروع الاستزراع المائي والتجهيزات الزراعية لصاحبته يسرى طهراوي الذي يجمع بين الاستزراع المائي والصناعة البحرية، فضلا عن مشروع التحويل الزراعي وسلسلة إنتاج الزيتون لصاحبته ذهبية عباس الذي يثمن الموروث الجزائري في مجال زراعة الزيتون ومشروع الزراعة التجديدية لصاحبه محمد وناس الذي قدّم مقاربة مبتكرة تقوم على تثمين المخلفات المنجمية والصناعية وتحويلها إلى محسنات للتربة وأخيرا مشروع التحويل الزراعي لصاحبته مريم بوعجمي الذي يحافظ على تقاليد صناعة المصبرات الجزائرية ويعمل على تطويرها.