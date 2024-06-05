الجزائر ستصدر منتجات “سامسونغ” لدول عربية العام المقبل

تدشين خامس نقطة عرض خلال 2024... "سينوفا" تكشف:

من المنتظر ان تخوض الجزائر تجربة تصدير الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية من علامة “سامسونغ” للدول العربية خلال السنة المقبلة على أقصى تقدير، على ان تشمل ثلاثة اجهزة باللون الأبيض كمرحلة أولية، وسيمتد الأمر إلى الدول الإفريقية والأوروبية، لجودة الأجهزة المركبة والمنتجة محليا، حيث قطعت شركة “سينوفا” أشواطا لا يستهان بها في تزويد السوق الوطنية بالثلاجات واجهزة التلفزيون والغسالات، على ان تشمل لاحقا كل الأجهزة الكهرومنزلية التي تنتجها ذات العلامة.

افتتحت علامة “سامسونغ”، الأربعاء، خامس نقطة عرض لمنتجاتها خلال 2024 عبر الوطن، حيث أشرف المدير العام لمؤسسة سينوفا، جميل بليليطة، على افتتاح معرض منتجاتها بولاية تيزي وزو، أين أشاد بالمجهودات التي تبذل في مجال دعم السوق الوطنية والاستجابة لحاجيات المواطنين للأجهزة الكهرومنزلية ذات الجودة العالية.

وأوضح ممثل الشركة أن علامة سامسونغ تحتل الصدارة الدولية في ذات المجال منذ 15 سنة، وهو ما يشجع على دخول غمار المنافسة في السوق الوطنية، وفتح المجال للتصدير إلى الدول العربية، على غرار تونس وليبيا خلال السنة المقبلة، على ان تمتد العملية لتشمل الأسواق الأوروبية والإفريقية، حيث تمتاز المنتجات المصنعة والمركبة في الجزائر بذات الجودة التي تضمنها الشركة عبر العالم، على حد وصفه.

جدير بالذكر ان وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، كان قد أشرف نهاية شهر جانفي من السنة الجارية، على افتتاح وحدة انتاج الأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية الخاصة بذات العلامة التي بدأت نشاطها بالمنطقة الصناعية بولاية سطيف خلال شهر فيفري من السنة المنصرمة، والوحدة الجديدة خاصة بصنع اجهزة التلفزيون والغسالات والثلاجات، بقدرة انتاج سنوية تصل إلى 500 الف جهاز تلفزيون، 300 ألف غسالة، 250 ألف ثلاجة.

وتعمل الشركة اليوم على توفير المكيفات الهوائية واغلبية الأجهزة الكهرومنزلية والالكترونية التي تنتجها المؤسسة في القريب العاجل في السوق الوطنية، باستثناء اجهزة الطبخ التي تتوفر حاليا بالكهرباء، وينتظر ان تطورها الشركة لتشغل بالغاز استجابة لمتطلبات السوق الجزائرية.