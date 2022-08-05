الجزائر ستكون رائدة أفريقيا في إنتاج زيت المائدة

خط جديد لرفع قدرة "المحروسة" لـ 400 طن يوميا

تعزز إنتاج زيت المائدة في الجزائر بتدشين خط إنتاج جديد بوحدة تكرير زيت المائدة الغذائي لمؤسسة “المحروسة”، يسمح برفع قدرة انتاج هذه المؤسسة العمومية، فرع مجمع “أغروديف” من 130 الى 400 طن يوميا.

وجرى إطلاق خط الإنتاج الجديد بوحدة انتاج مؤسسة “المحروسة” لصناعة الزيوت الغذائية، على مستوى ميناء الجزائر، الخميس بحضور وزيري الصناعة، أحمد زغدار والتجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق.

وأوضح زغدار أن اطلاق هذا الخط، بالموازاة مع الاحتفال بالذكرى الـ 60 للاستقلال، يمثل “التزاما بتوجيهات الحكومة في مجال تأهيل لمؤسسات العمومية وإعادة النظر في حوكمة عدة المجمعات”.

كما أكد الوزير أن “رفع إنتاج مؤسسة “المحروسة” يؤكد “الاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذا المشروع، وكل المشاريع، الاقتصادية والاستراتيجية في البلاد”، مشيرا الى أن إطلاق خط الإنتاج الجديد سيسمح بخلق مناصب عمل جديدة، ليصل عدد عمالها الى 260 عامل، وكذا ورفع قدرة إنتاجها من 130 إلى 400 طن في اليوم وهو ما يمثل، حسبه، قرابة 25 بالمائة من طلب السوق الوطنية.

وبالمناسبة، وقف زغدار على مختلف أجنحة مصنع زيت المائدة لهذه المؤسسة ومدى تقدم أشغال توسعة طاقات الإنتاج، بما في ذلك مشروع لإنتاج الصلصة الذي تقدر نسبة انجازه بـ 80 بالمائة حاليا، مشددا في هذا الخصوص، على ضرورة مواصلة الجهود في توسعة أشغال الإنتاج من أجل امتصاص الطلب الوطني المتزايد في السوق الوطنية على هذه المادة.

وذكر في هذا الجانب أن قطاع الصناعة يولي “أهمية قصوى لإعادة بعث كل المؤسسات المتوقفة عن النشاط، لا سيما المؤسسات العمومية الاقتصادية، وكذا تلك المصادرة بأحكام قضائية نهائية، الضالع أصحابها في قضايا فساد”.

وذكر في هذا الصدد أنه تم تسجيل 51 وحدة ومؤسسة متوقفة عن النشاط، تم منها تشخيص 35 مؤسسة لإعادة بعث نشاطها، منها 10 مؤسسات دخلت مرحلة الاستغلال، مشيرا الى أن باقي المؤسسات سيتم إعادة بعث نشاطها قبل نهاية السنة الجارية، بفرص عمل منتظرة تقدر بـ 5.177 عامل لـ 35 مؤسسة من أصل 51.

من جهته، أبرز وزير التجارة وترقية الصادرات دور هذه الوحدة في تحسين توزيع هذه المادة عبر الوطن، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، سيما بعد دخول مصانع الزيت في وهران ومعسكر وجيجل وتيبازة حيز الإنتاج، مؤكدا أن إرساء هذا النظام لإنتاج زيت المائدة “سيجعل من الجزائر رائدة في افريقيا”.

جدير بالذكر أن مؤسسة “المحروسة” (كورال سابقا) تم استرجاعها، طبقا لأحكام قضائية نهائية، في إطار المتابعات القضائية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتورطين في قضايا فساد، ثم تحويلها الى المجمع العمومي “أغروديف” تنفيذا لقرارات مجلس مساهمات الدولة.