الجزائر ستكون رائدة التأمينات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المجلة الشهرية الدولية "ميدل إيست إنسورنس ريفيو":

يمكن لقطاع التأمينات بالجزائر العاصمة، ان يصبح واحدا من الأسواق الرائدة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بالنظر الى تنوع الفاعلين في السوق، حسب ما جاء في مجلة “ميدل إيست إنسورنس ريفيو”.

واوضحت ذات المجلة الشهرية الدولية المختصة التي خصصت ملفا لقطاع التأمينات في الجزائر، ان “قطاع التأمينات في الجزائر يتوفر على عناصر قوية قد تساعده على ان يصبح أحد الأسواق الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وان تنوع الفاعلين يعد عاملا هاما في تطور السوق على الرغم من التحديات الكبيرة”.

واضافت ذات الوسيلة الإعلامية، ان السوق يبرز اشارات تطور ايجابية في المستقبل، لاسيما مشروع قانون التأمينات الجاري استكماله حاليا، وان القطاع الذي أنهى سنة 2023 بتحقيق رقم اعمال قدر بـ168.4 مليار دج (+2.6 %) سيستمر في تطوره.

كما اكدت الوثيقة ذاتها، ان “صناعة التأمينات في الجزائر ستستمر في النمو مستفيدة من ديمغرافية البلاد وساكنتها الشابة، كما ان التوفر على صناعة تأمينات نشطة مع مختلف المنتجات وهياكل الملكية يعتبر عاملا هاما آخر من شأنه تشجيع الفاعلين على الابتكار وتطوير عروض تؤدي لتلبية احتياجات الزبائن”.

اما فيما يخص الإطار القانوني الجديد المسير للقطاع، فمن شأنه ادخال تحيين للقانون الحالي من اجل مواجهة التطورات الأخيرة في القطاع، و”سيرسي الأسس لإنشاء سلطة ضبط مستقلة للقطاع، والتي تعد مرحلة ستعطي دفعا للقطاع”.

وتابعت ذات الوثيقة، ان سلطة الضبط ستعمل على تعزيز حكامة نشاطات التأمين، مما سيسهم في خلق محيط يسمح بمنافسة سليمة.

كما اشارت إلى اهمية فرع تأمين الأشخاص (حوالي 10 % من حصص السوق)، مضيفة انه من بين عوامل الدعم هو ان الشركات الخاصة للتأمين على الحياة “تستثمر بشكل مكثف” في الرقمية من اجل فتح اسواق جديدة والوصول إلى شرائح من الزبائن لم يتم استقطابها بشكل جيد.

وتمت الإشارة في ذات السياق، ان بروز تأمينات تكافل يعد عنصرا آخر يدعم السوق ومن شأنها الرفع من تغطيتها عبر استقطاب زبائن جدد كانوا من قبل يتفادون التأمينات الكلاسيكية.