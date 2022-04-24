الجزائر ستكون قبلة المستثمرين من 36 دولة مطلع ماي

600 متعامل اقتصادي في ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة

سيشارك أزيد من 600 متعامل اقتصادي من الجزائر و36 دولة في ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة في طبعته الثامنة التي ستنظم يومي 11 و12 ماي المقبل بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد به المنظمون الأحد.

وقال رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، أمين بوطالبي، في تصريح لـ”وأج” على هامش ملتقى الطلبة الجامعيين الأفارقة والعرب المنظم من طرف متعامل اقتصادي جزائري بمستغانم إن الطبعة الثامنة من ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة ستعرف مشاركة ما لا يقل عن 170 متعامل اقتصادي أجنبي من بلدان مختلفة على غرار الصين وروسيا وإيطاليا واليونان والمكسيك والهند وكندا وسويسرا وفرنسا وتركيا والإمارات والسعودية والكويت ولبنان.

وستكون دولتا ليبيا والكونغو الديمقراطية ضيفتي هذه الطبعة وستشاركان بوفود هامة للتطرق إلى إمكانات هاذين البلدين الإفريقيين في المجال الاقتصادي والتعرف على فرص التعاون في شتى المجالات ولعقد شراكات هامة انطلاقا من الجزائر- يضيف ذات المتحدث.

وسيتم خلال هذا الملتقى التباحث حول فرص الاستثمار الواعدة التي تتيحها إفريقيا لاسيما في فترة ما بعد جائحة كورونا وبعد دخول اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية حيز الخدمة التي حولت السوق القارية (1.3 مليار نسمة) إلى ثاني أكبر سوق في العالم بعد الصين.

كما يراهن المنظمون بالمناسبة أيضا على دعم الصادرات الجزائرية باتجاه إفريقيا ورفع المبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية ولاسيما من المنتجات خارج المحروقات وتبادل الخبرات والتقنيات في مجال الصناعات التحويلية والفلاحية والصناعات المنجمية.

وسيتم خلال هذه الطبعة التي تحمل شعار “إفريقيا المستقبل” تنظيم ندوات اقتصادية حول مختلف الرهانات التي تواجهها القارة الإفريقية ومعرض للمتعاملين الاقتصاديين المشاركين يبرز قدرات التصدير والتجارة والاستثمار فضلا عن لقاءات الأعمال الثنائية ومتعددة الأطراف بين مختلف المشاركين، كما أشير إليه.