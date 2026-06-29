“الجزائر شريك موثوق وفاعل محوري في سوق الطاقة الإقليمية والدولية”

نائب وزير الطاقة النرويجي

أشاد نائب وزير الطاقة بمملكة النرويج سنوري إريكسن شيفراك يوم الإثنين، بمكانة الجزائر كشريك موثوق وفاعل محوري في سوق الطاقة الإقليمية والدولية.

واستقبل المسؤول النرويجي من طرف وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب، مرفوقا بوفد رفيع المستوى من مسؤولي مجمع “إكينور”. في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال المحروقات.

حيث خصص اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، لتقييم واقع التعاون القائم بين مجمع سوناطراك ومجمع “إكينور”. واستعراض آفاق تطويره في مجالات البحث والاستكشاف وتطوير وإنتاج المحروقات.

وخلال المحادثات، أشاد الطرفان بمستوى التعاون القائم بين سوناطراك وإكينور، لاسيما من خلال مشروعي عين صالح وعين أمناس. اللذين يجسدان نجاح الشراكة الجزائرية النرويجية في المجال.

كما تم بحث فرص الاستثمار الجديدة وتوسيع أنشطة البحث والاستكشاف وتطوير حقول النفط والغاز. إلى جانب دراسة إمكانيات التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والبتروكيمياء.

وتناولت المباحثات أيضا، آفاق التعاون في مجالات الانتقال الطاقوي وحماية البيئة. لاسيما مشاريع الحدّ من انبعاثات غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون، وتقنيات التقاط الكربون وتخزينه (CCS).

فضلا عن الاستفادة من الخبرات النرويجية المتقدمة في إزالة الكربون، وتطوير الحلول التكنولوجية منخفضة الانبعاثات. بما يدعم جهود البلدين في تحقيق التنمية المستدامة.

وجدد وزير الدولة عرقاب بالمناسبة، التأكيد على جهود الجزائر لتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف الملائمة لاستقطاب الاستثمارات النوعية.

من جانبه، أعرب شيفراك عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم مع الجزائر، مؤكدا رغبة بلاده ومجمع “إكينور” في توسيع مجالات الشراكة والاستثمار.

“خاصة في ميادين تطوير الموارد الطاقوية، والحدّ من الانبعاثات وتبادل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة”، يقول المتحدث. مشيدا بـ”مكانة الجزائر كشريك موثوق وفاعل محوري في سوق الطاقة الإقليمية والدولية”.