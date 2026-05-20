الجزائر ضمن أبرز المساهمين في تعافي صادرات الغاز المسال بحرياً

سجّلت الجزائر موقعًا بارزًا في سوق غاز النفط المسال عالميًا خلال شهر ماي الجاري، بعدما حلت في المرتبة الثانية عالميًا ضمن الدول الداعمة لتعافي الصادرات المنقولة بحرًا، في وقت بلغ فيه متوسط التدفقات العالمية نحو 4.8 مليون برميل يوميًا، وفق بيانات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتُعد الجزائر، حسب بيانات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، أكبر منتج لغاز النفط المسال داخل الدول العربية، بإنتاج بلغ 293.8 ألف برميل يوميًا خلال عام 2024، ما يعزز مكانتها كمورد رئيسي في السوق الإقليمية والدولية.

وعلى مستوى الأداء العالمي، تشير التقديرات إلى أن صادرات غاز النفط المسال ما تزال أقل بنحو 600 ألف برميل يوميًا مقارنة بمستويات ما قبل الاضطرابات التي شهدها السوق عقب الحرب الإيرانية في فبراير 2026، رغم تسجيل تعافٍ تدريجي في الشحنات البحرية.

ويأتي هذا التعافي في وقت تستمر فيه الجزائر في تعزيز حضورها ضمن سلسلة التوريد العالمية، إلى جانب الولايات المتحدة ودول أخرى، مع تزايد الطلب من الأسواق الآسيوية، خاصة الهند، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات البحرية لتلبية احتياجاتها من غاز النفط المسال.

وفي سياق دعم توسع صادراتها، أجرت الجزائر مباحثات خلال مارس الماضي بين وزارة المحروقات وشركة “باور إنترناشيونال القابضة” القطرية، لبحث آليات تطوير تسويق غاز النفط المسال، عبر شراكات استراتيجية تشمل كامل سلسلة القيمة من الإنتاج إلى التوزيع، بما في ذلك البنية التحتية والتصدير.

وعلى الصعيد العالمي، واصلت الولايات المتحدة تصدر مشهد التعافي بصادرات بلغت 2.8 مليون برميل يوميًا خلال أفريل واستمرار الوتيرة نفسها في ماي، إلا أن الجزائر عززت موقعها كأحد أبرز المساهمين في استقرار الإمدادات خلال الفترة نفسها.

ورغم هذا التحسن، لا تزال السوق العالمية تواجه تحديات مرتبطة بقيود الملاحة في مضيق هرمز وبطء العبور عبر قناة بنما، ما ينعكس على وتيرة التدفقات البحرية، التي ما زالت دون مستوياتها القياسية السابقة.