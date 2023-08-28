الجزائر ضمن الصدارة الدولية في فرص الاستثمار الكبيرة

تخص مجال الطاقات التقليدية والمتجددة... خبراء:

أجمع مختصون في الشأن الاقتصادي على تصدر الجزائر مشهد البلدان التي تمتلك مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجال الطاقات التقليدية والمتجددة لاسيما الغاز بنوعيه الطبيعي وغير التقليدي، مما مكنها من احتلال المرتبة الثالثة عالميا من حيث المخزون الغازي .

وفي هذا الصدد، أكد الخبير الطاقوي خالد بوخليفة، الإثنين، للقناة الإذاعية الأولى، على ضخامة الإمكانيات التي تمتلكها الجزائر في هذا المجال مبرزا في السياق ذاته التحفيزات التي جاء بها قانون المحروقات لسنة 2019 والتي شجعت على جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في الشق المتعلق بالضرائب.

من جانبه، أبرز الخبير الطاقوي أحمد طرطار أن تسريع وتيرة الاستكشافات عزز مكانة الجزائر في أسواق الغاز لاسيما أن هذه المادة تلقى طلبا كبيرا لاستخدامها في إنتاج الطاقات المتجددة وهو ما عزز عمليات الاستكشاف والبحث والتحري في الفترة الأخيرة والتي أفضت إلى نحو 36 استكشافا للغاز والبترول .

واسترسل المتحدث ذاته بالقول “هي مادة أساسية للمجتمعات العالمية وهي أقل إضرارا للبيئة، أضف إلى ذلك أن التوجه الآن هو توجه للطاقات المتجددة والغاز يدخل في عملية تشكيل هذه الطاقات المتجددة .”

هذا ويعمل مجمع سوناطراك على إدراج تكنولوجيات جديدة عصرية في عملية الاستكشاف لتعزيز الإمكانات الإنتاجية الغازية.