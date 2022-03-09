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الجزائر ضمن مجموعة اتصال عربية حول أزمة أوكرانيا

الشروق أونلاين
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الجزائر ضمن مجموعة اتصال عربية حول أزمة أوكرانيا

تشارك الجزائر ضمن مجموعة اتصال عربية حول الأزمة الأوكرانية، تم تشكيلها بناء على قرار من جامعة الدول العربية.

وقرّر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الأربعاء، تشكيل مجموعة اتصال عربية على المستوى الوزاري تضم كل من الجزائر، السودان، العراق، مصر والأمين العام للجامعة.

وتتولى المجموعة متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.

لعمامرة يجري محادثات مع أبو الغيط… وهذا ما دار بينهما 

ويوم 8 مارس 2022، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، محادثات ثنائية مع الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، تناول خلالها الطرفان أهم البنود التي سيتم مناقشتها خلال الدورة 157 لمجلس جامـعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي ستنطلق أشغالها الأربعاء.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية “يتضمن جدول أعمال هذه الدورة التي ستعرف انتقال رئاسة المجلس من دولة الكويت إلى الجمهورية اللبنانية، عدة مواضيع هامة تتعلق بالتحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر وكذا مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب مسائل إدارية أخرى على غرار تعيين الأمناء العامين المساعدين بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية”.

كما استعرض الطرفان التحديات المفروضة على الدول العربية خاصة في خضم التوترات وحالة الاستقطاب التي تشهدها العلاقات الدولية في الوقت الراهن وآفاق تعزيز العمل العربي المشترك للدفاع عن مصالح الدول العربية.

وتم الاتفاق على تكثيف الجهود وتقوية التنسيق بين الجزائر بصفتها الدولة المستضيفة للقمة العربية المقبلة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهدف إنجاح هذا الموعد الهام وذلك على ضوء القرار الذي سيعتمده المجلس الوزاري بهذا الشأن خلال الدورة الحالية.

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