الجزائر ضيف شرف الدورة الخامسة لربيع المونودرام بتونس

العمري كعوان يختتم التظاهرة وعمر فطموش في المسابقة الرسمية

اختارت إدارة المهرجان الدولي للمونودرام بتونس الجزائر كضيف شرف الدورة الخامسة، المزمع تنظيمها من 2 إلى 5 ماي المقبل، بحضور 20 دولة من مختلف بقاع العالم، بمشاركة فنانين ومختصين عرب وأجانب، حيث تعرف الدورة مشاركة تسعة أعمال في المسابقة الرسمية و18 عملا في مسابقة النقاد، فضلا عن تنظيم ورشات تكوينية في مختلف المهن المسرحية تحت إدارة أسماء وازنة.

وأعلنت إدارة المهرجان أن الحدث سينقل من المدن إلى مختلف نقاط ومدن الجمهورية في الريف التونسي. وستعرف التظاهرة أيضا إطلاق مسابقة للمونولوغ الشبابي بمشاركة 14 عملا، من مختلف مناطق تونس، تحت إشراف لجنة من المختصين، إضافة إلى جولة لحكواتيين عرب ومسابقة وندوة حول مسرح الشارع.

افتتاح التظاهرة سيوقعه العرض العراقي السوري “قلب الدمية”، على أن يختتم بعرض”كاين وكاين” للعمري كعوان، وفي انتظار ضبط تفاصيل المشاركة الجزائرية وفق برنامج على الهامش، تم اختيار عرض عمر فطموش “صح لارتيست”، من أداء الممثل احسن عزازني في المسابقة الرسمية للمهرجان، إضافة إلى عروض ضمن مسابقة النقاد الدولية. وستعرض هذه الدورة، استنادا إلى البرنامج الذي كشف عنه المنظمون، على الصفحة الرسمية للمهرجان، عدة أعمال تمثل مختلف بلدان العالم، على غرار “هذا العالم الصغير” (من الولايات المتحدة الأمريكية)، “السلطة الرابعة” (من تونس)، “فاتي اريان” (من المغرب)، “اليوم الأخير ربما” (من الإمارات العربية المتحدة)، “صح لارتيست” (من الجزائر)، “هيلين كلير” (من بنغلاداش)، “في صمت” (من ليبيا)، “حال الدنيا” (من مصر)، “هي وهن” (من لبنان) “وجع مزمن” ( من العراق)، “ا د ي” (من جمهورية مولدافيا).

وقد اختارت هيئة المهرجان الدكتور سامي الجمعان من السعودية رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة الخامسة للمهرجان، كما اختارت الناقد المسرحي الفلسطيني تحسين يقين رئيس لجنة تحكيم النقاد الدولية بالدورة الخامسة للمهرجان، فيما ستكرم الدورة الخامسة للمهرجان النجم التونسي رؤوف بن عمر والدكتور حسين علي هارف من العراق والدكتور عبد المجيد شاكير من المغرب والنجمة العربية الليبية خدوجة صبري.

وإضافة إلى العروض المسرحية، ستعرف هذه الدورة تنظيم عدة ورشات تكوينية يؤطرها مختضون، منها ورشة التمثيل التي سيشرف عليها المخرج البلجيكي ألان دوفال، على أن يؤطر العراقي منير راضي ورشة الكتابة المونودرامية.

وينتظر أن تنطلق يومي 30 أفريل والفاتح من ماي جولة الحكواتيين العرب بكل الولايات التونسية (أريافا ومناطق جبلية وحدودية)، بعنوان “يا فرحتنا فداوي في حومتنا”.

وفي إطار البرنامج المرافق للمهرجان، أعلن المنظمون عن إطلاق “المونودرام الضاحكة لنجوم من فرنسا وتونس يومي 6 و7 ماي المقبل، فضلا عن فعاليات مسرح الشارع”.