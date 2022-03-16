الجزائر ضيف شرف الصالون الدولي للسياحة بموسكو

اختار منظمو الصالون الدولي للسياحة والأسفار بالعاصمة الروسية موسكو، الجزائر لتكون ضيف شرف طبعته الـ28.

وحسب بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، فقد حضرت مراسم افتتاح صالون موسكو عن الجزائر، المديرة العامة للديوان الوطني للسياحة.

وألقت المسؤولة كلمة بالمناسبة، حول “أهمية مشاركة القطاع السياحي الجزائري في هذه التظاهرة. والمقوّمات السياحية التي تزخر بها الجزائر”.

وتأتي المشاركة الجزائرية في هذه التظاهرة، تدعيما للعملية الترويجية التي قامت بها الوزارة مع متعاملين ووسائل إعلام روسية شهر نوفمبر الماضي، يضيف بيان الوزارة.