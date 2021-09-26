الجزائر ضيف شرف المعرض الاقتصادي والتجاري الثاني الصين-إفريقيا        

تشارك الجزائر كضيف شرف رفقة خمس دول افريقية في الطبعة الثانية للصالون الاقتصادي والتجاري الصين- إفريقيا بمدينة تشانغشا عاصمة المقاطعة الوسطى الصينية هونان.

وتشارك الجزائر رفقة إثيوبيا، كينيا، رواندا، جنوب إفريقيا والسنغال كضيفة شرف في هذا الصالون الذي انطلق، الأحد، ويدوم لأربعة أيام تحت شعار “انطلاقة جديدة، فرص جديدة و انجازات جديدة”.

وأكد المسؤولون الصينيون خلال حفل الافتتاح الذي نظم بتقنية التحاضر عن بعد على استعداد المؤسسات الصينية لعقد شراكات اقتصادية مع الدول الإفريقية بغية تأسيس أرضية اقتصادية “قوية” مربحة لكلا الطرفين.

وأبرز المنظمون أن التعاون الإفريقي الصيني يجب أن يتعزز ويكون مرفوقا بتكثيف الشراكات في مجالات جديدة على غرار اقتصاد الرقمنة و تكوين الموارد البشرية.

وحسب التقرير الصادر سنة 2021 حول العلاقات الاقتصادية والتجارية الإفريقية الصينية الذي نشر بمناسبة هذا الحدث فإن حجم المبادلات بين الصين وإفريقيا بلغ 139.1 مليار دولار لتبقى الصين بذلك “أهم شريك” لإفريقيا للسنة الـ 12 على التوالي.

وبحسب المنظمين فإنه ستشارك أكثر من 900 مؤسسة من 40 دولة افريقية ومن الصين في المعرض الذي يضم منتوجات افريقية في مساحة قدرها 94.000 متر مربع.