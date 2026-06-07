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اقتصاد
وزارة التجارة الخارجية تدعو جميع المتعاملين الراغبين في المشاركة إلى التسجيل

الجزائر ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة والأغذية بسلوفينيا

الشروق أونلاين
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الجزائر ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة والأغذية بسلوفينيا
وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات (شبكات)

ستشارك الجزائر بصفة ضيف شرف في فعاليات المعرض الدولي للفلاحة والأغذية (AGRA 2026)، المزمع تنظيمه بمدينة غورنيا رادغونا بسلوفينيا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 أوت 2026.

وأكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن هذا المعرض يعد “من أبرز التظاهرات الاقتصادية الدولية المتخصصة في مجالات الفلاحة، الصناعات الغذائية والغابات، حيث يشكل فضاءً متميزاً لعرض أحدث التكنولوجيات والابتكارات المتعلقة بالآلات والتجهيزات الزراعية والغابية، ومعدات تحويل وتوضيب المنتجات الغذائية، بمشاركة كبرى الشركات والعلامات العالمية الناشطة في هذه القطاعات.”

إضافة إلى كونه يمثل “منصة دولية تجمع المنتجين والمصدرين والمستثمرين ومصنعي المعدات الزراعية ومهنيي الصناعات الغذائية، بهدف استعراض أحدث الحلول والتقنيات في مجالات الإنتاج الزراعي، تربية المواشي، الصناعات الغذائية، الغابات، والتجهيزات الموجهة للتحويل والتوضيب الغذائي.”

الوزارة دعت المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الناشطين في قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية المهتمين بالمشاركة في المعرض التسجيل عبر رابط خصصته لهذا الغرض.

وأكدت أن المشاركة في المعرض ستتيح فرصة هامة للمؤسسات الجزائرية من أجل الترويج لمنتجاتها، وتعزيز علاقاتها التجارية، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار والتصدير، فضلاً عن الاطلاع على أحدث التطورات التقنية والمهنية في الأسواق الأوروبية والدولية.

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