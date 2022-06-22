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ستكون ممثلة بوفد هام يلخص المشهد الجزائري

الجزائر ضيف شرف معرض بكين للكتاب شهر أوت المقبل

زهية منصر
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الجزائر ضيف شرف معرض بكين للكتاب شهر أوت المقبل

تم اختيار الجزائر لتكون ضيف شرف معرض بكين للكتاب، المزمع إطلاقه في 24 أوت المقبل. وستكون الجزائر حاضرة في المعرض بوفد وزاري هام يضم إضافة إلى مسؤولين سامين في الدولة كتابا مثقفين وناشرين لتقديم صورة عن المشهد الثقافي عامة والنشر بصفة خاصة.

وقد سبق للصين أن كانت ضيف شرف معرض الجزائر للكتاب في سنة 2018 حيث عرفت المشاركة الصينية يومها حضورا قويا بوفد ضم أزيد من 200 شخصية أدبية وعلى الاسم الفائز بنوبل مو يان. وهذا بمناسبة الاحتفال بـ 60 سنة من العلاقات الجزائرية الصينية.

للإشارة، في السنوات الأخيرة، تمكن معرض بكين من فرض نفسه كأحد أهم المعارض في العالم “ثاني أكبر معرض في العالم”، بعد “فرانكفورت”، قياسا إلى عدد الدول التي تحضره وفرص الاستثمار والشراكات التي يفتحها في المجال. وكانت الطبعة السابقة قد سجلت حضور حوالي 2200 عارض من 105 دولة ومنطقة، ومن بين العارضين الخارجيين، 13 من أفضل 50 شركة نشر دولية.
والدورة المزمع إطلاقها في أوت المقبل سبق وأجلت بسبب حالة إعادة الإغلاق التي فرضتها كورونا.

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