الجزائر عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لـ 3 سنوات

تم، الإثنين، انتخاب الجزائر من قبل مؤتمر العمل الدولي، كعضو عن فريق الحكومات في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لمدة ثلاث سنوات الممتدة من جوان 2021 الى جوان 2024.

وأفاد بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي “تحصلت بلادنا على 208 صوتا من الهيئة الانتخابية لفريق الحكومات وهذا بمناسبة أشغال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي التي تنعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بجنيف سويسرا” .

و أوضح المصدر ذاته أن “الجزائر ستشارك في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية كعضو مناوب بصفة مقعد “عائم” الذي يمنح بالتناوب بين إفريقيا والأمريكتين عند كل عهدة”.

وأضاف البيان “يعتبر هذا الانتخاب مكسبا هاما للجزائر في هذا المحفل الدولي و اعترافا من طرف الدول الأعضاء بالدور الريادي لبلادنا داخل منظمة العمل الدولية و تنويها بجهودها في ترقية أجندة العمل اللائق و العدالة الاجتماعية”.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة هو “الهيئة التنفيذية لمنظمة العمل الدولية ويمارس نوعين من الوظائف: وظيفة رقابية لمكتب العمل الدولي، و عدد معين من الوظائف المحددة المتعلقة بسير منظمة العمل الدولية وبالمسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية”.