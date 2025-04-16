“الجزائر على أتم الاستعداد لاحتضان الألعاب الإفريقية المدرسية 2025”

صادي يؤكد من قسنطينة:

أكد وزير الرياضة، وليد صادي، الثلاثاء من ولاية قسنطينة، أن “الجزائر على أتم الاستعداد لاحتضان الألعاب الإفريقية للرياضة المدرسية في طبعتها الأولى المزمع تنظيمها خلال الفترة الممتدة بين 20 و30 أوت المقبل”.

وأوضح الوزير، بالقطب الرياضي عبد الحميد دعماش على هامش زيارة عمل وتفقد للولاية، بأن “الجزائر مستعدة وستبقى دائما مستعدة لاحتضان أي منافسة”، مبرزا في ذات السياق بأن “قسنطينة التي ستحتضن جزءا من منافسات هذه الألعاب هي مدينة رياضية بامتياز تزخر بكل الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح هذا الموعد القاري الهام”.

وأضاف صادي قائلا: “تنظيم هذا الحدث الرياضي المدرسي القاري يترجم إرادة الدولة في ترقية الرياضة المدرسية، باعتبارها خزانا حقيقيا للمواهب والطاقات الشابة”.

كما أفاد بأن زيارته التفقدية لولاية قسنطينة “قد سمحت له بالوقوف على عديد الإنجازات المتطورة والعصرية والحديثة، مما يؤكد التزام الدولة الجزائرية والسلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمرافقة الرياضة وتعزيز الممارسة الرياضية”.

وقال السيد صادي: “نطمح لجعل ولاية قسنطينة قطبا رياضيا وطنيا ودوليا لاحتضان كل المنافسات الرياضية الدولية والقارية والإقليمية، وخير دليل هو اختيارها في عدة مرات لاحتضان عديد المنافسات”.

وقرر الوزير بالمناسبة استحداث ثانوية رياضية بالقطب الرياضي “عبد الحميد دعماش”، بعد تلك المتواجدة في الدرارية بالجزائر العاصمة.

وقد استهل وزير الرياضة زيارته للولاية بمعاينة مشروع إنجاز مركب للترفيه الرياضي والعائلي بحي بوالصوف يضم ملعبا لكرة القدم وخمس ساحات لعب جوارية معشوشبة اصطناعيا ومضمار لسباق دراجات “بي آم إكس” ومساحات خضراء، خصّص له غلاف مالي إجمالي من ميزانية الولاية يقدّر بـ4ر140 مليون دج ويرتقب تسليمه في الفاتح من جوان المقبل، حيث أمر صادي بالتنسيق مع الرابطة الولائية للرياضة للجميع من أجل وضع برنامج خاص بمختلف الأنشطة الرياضية على مستوى المركب مستقبلا.

وأبرز الوزير بالمناسبة، أهمية استكمال أشغال المضمار الخاص بسباق دراجات “بي آم إكس”، الذي سيكون الأول من نوعه على المستوى الوطني، “في آجاله المحددة”، خاصة وأن قسنطينة ستحتضن منافسات هذه الرياضة ضمن الطبعة الأولى للألعاب الإفريقية للرياضة المدرسية الصائفة المقبلة.

ولدى زيارته للقاعة متعدّدة الرياضات ببلدية عين سمارة، التي تخضع لأشغال ترميم واسعة خصص لها غلاف مالي يقدر ب80 مليون دج والمعنية باحتضان منافسات اختصاص “تنس الطاولة” ضمن ذات الألعاب، أكد وزير الرياضة على “ضرورة تغيير الممارسات المتعلقة بغلق القاعات الرياضية في وجه الشباب خلال الفترة الصيفية”، مشيرا إلى أن “دائرته الوزارية ستقوم بإيفاد لجان مراقبة من أجل الوقوف على فتح هذه الفضاءات الرياضية خلال الصيف”.

وبالمقاطعة الإدارية علي منجلي، شدد الوزير على ضرورة الرفع من وتيرة أشغال إنجاز وتجهيز ملعب كرة قدم بسعة 2000 مقعد، بلغت نسبة الأشغال به 10 بالمائة ورصد له غلاف مالي يقدّر بـ537 مليون دج وكذا ملعب آخر بسعة 3000 مقعد.

وأفاد بأن الأندية الكروية تعاني من إشكالية نقص الملاعب بقسنطينة، متطرقا إلى ضرورة أخذ هذه النقطة بعين الاعتبار من خلال تسجيل مقترحات لإنجاز ملاعب أخرى لتحسين مستوى الأندية مستقبلا.