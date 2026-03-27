50 وزيرا وصانع قرار يشاركون في "غلوبال أفريكا تيك"

الجزائر على موعد مع أكبر حدث قاري في مجال الاتصالات والتكنولوجيا

كمال. ل
  • 117
  • 0
الجزائر على موعد مع أكبر حدث قاري في مجال الاتصالات والتكنولوجيا
ح.م

تحتضن الجزائر، بدءاً من هذا السبت، وعلى مدار 72 ساعة، الحدث القاري الأول في مجال الاتصالات والتكنولوجيا “غلوبال أفريكا تيك”، وهو الحدث الذي تنظمه مصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بالتعاون مع اتصالات الجزائر، وسيشهد مشاركة أكثر من خمسة آلاف مشارك من 45 دولة، وفقا لما أورده، الجمعة، موقع الإذاعة الجزائرية.
ويتواجد 50 وزيراً وصانع قرار، إلى جانب ممثلي كبرى الشركات التكنولوجية العالمية، وخبراء دوليين في مجالات الاتصالات، التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وتحت رعاية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يُقام الحدث بالمركز الدولي للمؤتمرات، تحت شعار: “كل الشبكات، تقارب واحد”.
وقالت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إنّ الشعار يعكس الرؤية الاستراتيجية لإفريقيا موحّدة رقمياً. ويقوم التصور على تكامل الشبكات الأرضية والبحرية والفضائية، وبناء منظومة اتصالات حديثة، آمنة، مرنة ومستدامة، قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية منصة رفيعة المستوى تجمع كبار الفاعلين وصنّاع القرار في إفريقيا والعالم.
وتُعنى المنصة بالنقاش والتفكير الجماعي حول مستقبل قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

وتركّز على: تطوير البنية التحتية الأرضية وتعزيز شبكات الألياف البصرية وإطلاق مبادرات متقدمة في مجال الاتصالات الفضائية والجوية وتأمين الكابلات البحرية وربط الموانئ الذكية.. وهذا، بما يعزز الترابط القاري ويدعم السيادة الرقمية الإفريقية.

