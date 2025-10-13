الجزائر على موعد مع أكبر حملة تشجير.. مليون شجرة خلال 24 ساعة

ستكون الجزائر في الـ25 أوكتوبر الجاري على موعد مع أكبر حملة وطنية للتشجير، تهدف إلى غرس مليون شتلة خلال 24 سلعة.

وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ياسين وليد عن انطلاق حملة وطنية لغرس مليون شجرة في يوم واحد.

وستكون المبادرة تحت إشراف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمديرية العامة للغابات، وبالشراكة مع جمعية الجزائر الخضراء التي يقودها الناشط البيئي فؤاد معلى.

الحملة، التي ستمتد عبر جميع الولايات الثماني والخمسين، تهدف إلى غرس مليون شتلة تم اختيارها بعناية لتتلاءم مع خصوصيات كل منطقة، في خطوة تعكس التزام الجزائر بتعزيز الغطاء النباتي ومواجهة التغيرات المناخية.

وأشار الوزير إلى أن الحملة لا تقتصر على الجهات الرسمية فحسب، بل هي دعوة مفتوحة للجميع: مواطنين، جمعيات، مؤسسات وحتى العائلات.

وفي السياق ذاته، دعا الناشط البيئي فؤاد معلى جميع أطياف المجتمع للمشاركة في العملية التي توقع أن تكون ناجحة بنسبة 100 بالمائة خاصة مع توفير كل الشروط اللازمة.

للتذكير، أطلق فؤاد معلى مشروع الجزائر الخضراء” في سنة 2013، وهو عبارة عن مبادرة مجتمعية تهدف إلى غرس ملايين الأشجار وزيادة المساحات الخضراء في جميع أنحاء البلاد عبر مبادرات فردية وجماعية.

وساعدت منصات التواصل الاجتماعي على الترويج لهذه المبادرة التي حُظيت بدعم مختلف الجمعيات البيئية والمواطنين الذي سجلوا حضورهم خلال مختلف حملات التشجير التي نُظّمت خلال السنوات الماضية.