الجزائر على موعد مع أكبر معرض دولي للتشخيص والابتكار الطبي

يفتتح بداية أكتوبر القادم بـ"صافاكس"

تحتضن الجزائر، في الفترة ما بين 15 إلى 18 أكتوبر، الواجهة الدولية للتشخيص والابتكار الطبي، يجمع تحت سقف واحد في إحدى أجنحة قصر المعارض الصنوبر البحري، أحدث ما توصلت إليه تقنيات المختبرات والتصوير الطبي، وغرف العمليات.

وحسب بيان اللجنة المنظمة لهذا المعرض، والذي تحوز “الشروق” نسخة منه، فإن الواجهة الدولية للتشخيص والابتكار الطبي، تهدف إلى تكريس موقع الجزائر كمنصة إقليمية للبحث والابتكار في مجال الصحة، وبوابة إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، حيث سيشرف وزير الصحة على افتتاحه.

وستنظم لأول مرة في الجزائر، وحسب ذات البيان، مسابقة الصحة الرقمية، بإطلاق أول منصة وطنية للصحة الرقمية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي “فورام”، في خطوة تعد الأولى من نوعها، وستمنح هذه المبادرة من 8 إلى 10 شركات ناشئة فرصة عرض مشاريعها أمام لجنة خبراء، ما يفتح أمامها آفاقا دولية وفرصا للتعاون مع مؤسسات استشفائية وصناعية.

ويشير البيان، إلى أن طبعة 2025 للواجهة الدولية للتشخيص والابتكار الطبي، ستعرف مشاركة قرابة 100 مؤسسة عارضة تمثل 250 شركة من نحو 30 بلدا، في لقاء يجمع كبار الفاعلين العلميين مع إنتاج وطني يشهد نموا لافتا، إلى جانب مستثمرين أجانب يتطلعون إلى فرص واعدة في سوق استراتيجي.

كما يشهد هذا الحدث تنظيم أيام علمية بالشراكة مع 13 جمعية ومؤسسة طبية جزائرية، وتقدم أكثر من 50 محاضرة وورشة عمل حول مواضيع محورية، تتعلق بالذكاء الاصطناعي في خدمة الأشعة والتشخيص المبكر وأحدث التطورات في البيولوجيا الجزيئية والوراثة الطبية، إضافة إلى التقدم في الجراحة طفيفة التوغل والتخدير والإنعاش، والطب الرقمي في التكفل بسرطان الثدي لدى الشابات الجزائريات، وأيضا تحديث المناظير الهضمية في الجزائر، علما أن تأطير هذه الفعاليات تساهم فيها الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي “فورام” التي يترأسها البروفيسور مصطفى خياطي.

ويجمع هذا الحدث الدولي المخصص للمختبرات والتصوير الطبي وغرف العمليات خبراء ومصنعين وصناع قرار من الجزائر وخارجها لمناقشة الابتكارات التي تشكل مستقبل الرعاية الصحية.