الجزائر على موعد مع ظاهرة فلكية فريدة فجر الأحد

أعلن مركز البحوث في علم الفلك والجيوفيزياء، إن الجزائر ستشهد فجر الأحد، تكرر ظاهرة فلكية فريدة من نوعها للشهر الثاني على التوالي، متمثلة في تقارب ظاهري لأربعة كواكب ساطعة.

وحسب بيان للمركز: ستشهد سماء الجزائر فجر الأحد 29 ماي 2022 تقاربًا ظاهريًا رائعًا وفريدًا لأربعة كواكب ساطعة، المشتري والزهرة والمريخ وزحل مع القمر.

وتابع: بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك تقارب وثيق وملحوظ في ذلك اليوم بين الكوكبين المريخ والمشتري على مسافة زاوية قوسية قدرها 0.6 درجة!

وأوضح: يمكن لعشاق علم الفلك اغتنام فرصة الرصد والاستماع بهذا المنظر البديع في وقت الفجر في اتجاه الأفق الجنوب الشرقي على الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي.

الجـزائر تشهد ظاهرة فلكية بتقارب أربعة كواكب ساطعة

ويوم السبت 23 أفريل2022، على الساعة 05:15 دقيقة صباحا، شهدت الجزائر نفس الظاهرة الفلكية الفريدة، والمتمثلة في تقارب أربعة كواكب ساطعة.

وإوضح المركز إنه يمكن لعشاق الفلك وهواة رصد السماء، اغتنام فرصة الرصد والاستماع بهذا المنظر في وقت الفجر من الأفق الشرقي إلى الأفق الجنوبي.