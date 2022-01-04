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الجزائر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة مساء الثلاثاء

نادية شريف
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الجزائر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة مساء الثلاثاء

أفاد مركز الأبحاث في الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن الجزائر على موعد، مساء الثلاثاء،  مع ظاهرة فلكية نادرة.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أن سماء الجزائر ستشهد، ليلة الثلاثاء، تقاربا ظاهريا رائعا وفريدا لأربعة كواكب ساطعة هي: المشتري، زحل، عطارد، والزهرة مع هلال القمر.

وأضاف كذلك أنه يمكن مشاهدة على يمين ويسار الكواكب نجمين ساطعين، يتعلق الأمر بفم الحوت لكوكبة الحوت الجنوبي والطير لكوكبة النسر، بينما يكون مذنب ليونارد حاضرا أيضا في هذا التقارب حيث سنشهده أسفلها، لكنه لن يكون مرئيا بالعين المجردة مما يتطلب منظارا أو تلسكوبا صغيرين.

ولفت إلى أنه بإمكان عشاق الفلك وهواة رصد السماء اغتنام فرصة الرصد والاستماع بهذا المنظر بعد غروب الشمس على الساعة السادسة وعشرين دقيقة (18:20) بالتوقيت المحلي.

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