الجزائر على موعد مع كتلة هوائية حارة ابتداء من الثلاثاء

أفادت مواقع مختصة في الأرصاد الجوية تسجيل ارتفاع محسوس في درجات الحرارة عبر الولايات الشمالية والداخلية بداية من يوم الثلاثاء.

وتوقعت المصادر ذاتها اندفاع كُتلة هوائية حارة وجافة مصدرها الصحراء العربية الكبرى نحو الولايات الشمالية مُتسببة في ارتفاعات محسوس في درجات الحرارة.

وسترتفع درجات الحرارة بداية من يوم الثلاثاء ما بين 6 إلى 8 درجات مؤوية عن معدلاتها الفصلية، حيث سيكون الطقس حاراً في المناطق الشمالية الداخلية وشديد الحرارة في المناطق الجنوبية. حسب المصدر ذاته.

هذا ويُتوقع أن تتعمق الكُتلة الهوائية الحارة الأربعاء، لتُصبح أعلى من مُعدلاتها الإعتيادية بأكثر من 10 درجات مئوية، وسط أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في عموم المناطق الداخلية، مع احتمال تساقط الأمطار عبر بعض الولايات.