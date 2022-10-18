الجزائر على موعد مع كسوف جزئي للشمس الأسبوع المقبل

ستشهد الجزائر على غرار أغلب الدول العربية كسوفًا جزئيًا للشمس بتاريخ 25 أكتوبر الجاري، حسبما أعلنه مركز الفلك الدولي.

وأوضح مدير المركز محمد شوكت عودة، في بيانٍ أنه بالإمكان مشاهدة الكسوف في معظم أوروبا وشمال شرق إفريقيا وغرب آسيا ووسط.

ولفت إلى أن الكسوف يبدأ دائمًا بالدول العربية من المناطق الغربية قبل أن ينتقل تدريجيًا باتجاه الشرق، وبالنسبة للكرة الأرضية فإن الكسوف يبدأ من شمال غرب أوروبا بالقرب من آيسلندا في الساعة 8:58 صباحًا بتوقيت غرينتش.

وتابع “ثم ينتقل تدريجيًا إلى شمال إفريقيا ثم إلى غرب آسيا، ليصل الذروة في الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، إلى أن ينتهي في الساعة 01:02 ظهراً بتوقيت غرينتش في وسط بحر العرب”.

ونوه عودة إلى أن أعلى نسبة للكسوف سوف تكون من نصيب شمالي العراق، تليها بلاد الشام والنصف الشمالي من الجزيرة العربية، وبعد ذلك ثم مصر والنصف الجنوبي من الجزيرة العربية، ومن ثم ليبيا وتونس والسودان والصومال وجيبوتي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الكسوف سيكون مرئيًا بشكلٍ بسيط جدًا في شمال شرق الجزائر فقط.