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الجزائر-غانا: اتفاقية لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من التأشيرة

الشروق أونلاين
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الجزائر-غانا: اتفاقية لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من التأشيرة

وقعت الجزائر وغانا اتفاقية لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من التأشيرة، مع بحث توسيعها لحاملي الجوازات العادية، وذلك عقب الزيارة التي قادت وزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا سامويل أوكودزيتو أبلاكوا إلى الجزائر.

وأكدت الجزائر وغانا في بيان مشترك، على الالتزام بمبادئ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، مع أولوية الحوار والمصالحة لحل النزاعات، وكذا اعتماد خارطة طريق لتنفيذ مشاريع تعاون في عديد القطاعات، بالإضافة إلى التزامهما بتعزيز الشراكة طويلة الأمد في القطاعات ذات الأولوية.

كما تم توقيع اتفاق مشترك على تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود في منطقة الساحل، وكذا تأكيد الحاجة لإصلاح شامل لمنظومة الأمم المتحدة لضمان تمثيل عادل لأفريقيا في مجلس الأمن.

من جهة أخرى دعا البلدان لحل سياسي لقضية الصحراء الغربية يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق القانون الدولي وكذا والدعم ثابت لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة.

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