الجزائر- غانا يوم السبت المقبل بملعب نيلسون مانديلا

عملية بيع تذاكر اللقاء الودي انطلقت الأربعاء

يجرى اللقاء الودي التحضيري الذي سيجمع المنتخب الوطني المحلي بنظيره الغاني، يوم السبت 7 جانفي على الساعة الثامنة ليلا بملعب “نيلسون مانديلا”، براقي سابقا، بدلا من ملعب ميلود هدفي بوهران، في إطار الاستعدادات لنهائيات بطولة أمم افريقيا للمحليين المقررة بالجزائر في الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 4 فيفري، بحسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، على موقعها الرسمي.

وجاء في بيان الفاف أن “اللقاء الودي بين الجزائر وغانا، المقرر يوم السبت 7 جانفي على الساعة الثامنة ليلا، في إطار التحضيرات للبطولة الإفريقية-2022، سيجرى بملعب نيلسون مانديلا براقي سابقا”.

وكان المقرر أن تجرى هذه المواجهة الودية بملعب -ميلود هدفي- بوهران، إلا أنها تقرر إجراؤها في آخر المطاف بملعب براقي بالعاصمة. وأضاف البيان: “المباراة كانت مقررة بملعب ميلود هدفي بوهران، قبل ان تتم إعادة برمجتها بالملعب الجديد بالعاصمة، وهذا ما يسعد لاعبي المدرب الوطني مجيد بوقرة وأنصار “الخضر” المتعطشين لاكتشاف هذه الجوهرة الجديدة”.

وكان رئيس اللجنة المنظمة المحلية للمنافسة القارية، رشيد اوكالي، قد صرح قبل أيام، بأن هذه المباراة الودية “لا يمكن تنظيمها بملعب براقي لسبب واحد وهو عدم اعتماده بعد من قبل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)”.

وستكون هذه المقابلة هي الأولى التي يحتضنها الملعب الجديد ببراقي، قبل انطلاق “شان-2022″، حيث ستجرى فيه مباريات المجموعة الأولى التي تضم كلا من الجزائر (البلد المنظم)، ليبيا والموزمبيق وإثيوبيا.

يذكر أن المنتخب الجزائري للمحليين تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة لم يسجل أي فوز في اللقاءات الثلاثة الودية الأخيرة، حيث تعادل أمام موريتانيا (0-0) والسنغال (2-2) في 14 و17 ديسمبر بعنابة مقابل خسارة أمام الكويت (1-0) بمدينة دبي في نوفمبر الفارط.

وفي نفس السياق، أكدت، الأربعاء، لجنة تنظيم “الشان” عن أن عملية بيع تذاكر اللقاء الودي بين الخضر والمنتخب الغاني قد انطلقت الأربعاء على المنصة الرقمية وبسعر 200 دج فقط. علما أن اللقاء الحكم الدولي نبيل بوخالفة العائد إلى الشارة الدولية هذا الموسم بعد أنتم تجريده منها لموسم واحد ويساعده الثنائي سراج وأسماء وهاب فريال فيما تم اختيار الفدرالي بن شهيدة كحكم رابع.