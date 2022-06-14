الجزائر فاعل أساسي في المتوسط والقارة الإفريقية

قال إنها تمارس سياسة خارجية مستقلة.. سفير روسيا:

وصف سفير روسيا بالجزائر، إيغور بالييف، الجزائر بـ”الدولة القوية والمتطورة والمزدهرة بشكل دائم”، وأنها “فاعل أساسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية ككل”.

وقال السفير، في كلمة في حفل استقبال أقيم بمناسبة “يوم روسيا”، في فندق السوفيتال، بحضور عضوي الحكومة وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، ووزير الانتقال الطاقوي بن عتو زيان، إن “موسكو والجزائر تمارسان سياسة خارجية مستقلة تستند على مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وأعراف الهوية الثقافية والقومية للبلدان وعدم قبول حق نموذج التطور الوحيد على الجميع من دون استثناء”.

وأشاد السفير بالموقف الذي تبنته الجزائر مما أسماه العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ شهر فيفري الماضي، وأوضح الدبلوماسي أنّ “الجزائر اتخذت موقفا جدير بالذكر، فعندما يشهد العالم التغيرات الجيوسياسية الجذرية كما هي العملية العسكرية في أوكرانيا تتعامل بلداننا تعاملا فعالا في المجالات المتنوعة ويدل على ذلك زيارات رسمية للجزائر، ومنها زيارة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ورئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الاتحادي للجمعية الاتحادية بروسيا، ثم زيارة وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى موسكو”.

وتحدث بالييف عن أجندة التعاون بين البلدين وأهمها الزيارة التي ستقود الرئيس عبد المجيد تبون إلى موسكو في الفترة القادمة، ثم انعقاد الدورة العاشرة للجنة الحكومية المختلطة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني شهر سبتمبر المقبل.

وخلال الاحتفالية، أعلن السفير انتهاء فترة عمله في الجزائر التي دامت 5 سنوات، على أن يخلفه في المنصب فاليريان شوفايفا القادم من الرباط، وقال “خلال 5 سنوات من عملي في الجزائر، لقيت كل الحب من الجزائريين، وهنالك اهتمام من الجزائريين بروسيا والثقافة الروسية، والرغبة في الدراسة في الجامعات الروسية وزيارة المسؤولين الجزائريين إلى روسيا، علاوة على تنصيب لجنة الصدقة الجزائرية الروسية البرلمانية”.