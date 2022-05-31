الجزائر فاعل إيجابي وباعث لقيم السلام وحسن الجوار

قال إنها عازمة على إنجاح الألعاب المتوسطية.. وزير الاتصال:

أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني “حرص الجزائر، التي ستحتضن قريبا بوهران الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، على أن تكون هذه المناسبة الرياضية فضاء جامعا ومشتركا للتنافس الشريف وللتقارب والتعارف بين الشعوب المتوسطية وثقافاتها المتنوعة”.

وقال أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، “يولي عناية خاصة لهذا الحدث الرياضي ولدور الإعلام المتوسطي في ترسيخ وترقية علاقات حسن الجوار والتعاون والتضامن ونشر ثقافة السلم والتسامح واستدامتها في حوض المتوسط الذي كان فضاء مزدهرا للتلاقي وللإبداع”.

وأبرز الوزير “عزم الجزائر على إنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط من خلال توفير كل الوسائل الضرورية والهياكل المتطورة وتسخير كافة القطاعات والشركاء والفاعلين للمساهمة في إنجاح هذه الألعاب التي تحتضنها لثاني مرة منذ دورة 1975”.

وفي كلمة له، الثلاثاء، خلال أشغال الملتقى الدولي حول دور وكالات الأنباء الإقليمية في ترقية الرياضة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، أوضح بوسليماني أن الجزائر كانت دائما فاعلا ايجابيا باعثا لقيم السلام وحسن الجوار في منطقة البحر المتوسط، بالإضافة إلى كونها ملتقى لحوار الحضارات وتعايش الديانات وانسجام القيم الإنسانية النبيلة، على حد تعبيره.

وأكد الوزير دعمه “بقوة” لاتحاد وكالات البحر الأبيض المتوسط، مشيرا أن دوره “يزداد تأكيدا في ظل انتشار خطابات العنف والكراهية في ملاعب بعض الدول المتوسطية”، ما يحتم تعزيز الجهود ومضاعفة التنسيق من أجل ترقية دور الرياضة كعامل لإشاعة القيم المثلى القائمة على المساواة ونبذ التطرف والعنف بمختلف أشكاله.