“الجزائر فخورة باحتضان منتدى البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري”

وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد يؤكد:

صرح وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد ان الجزائر فخورة باحتضانها لمنتدى البيئة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك على هامش استقباله لرئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية (أكنو) روبن ميتشل، بمقر دائرته الوزارية.

وفي تصريح صحفي له بعد المقابلة، قال الوزير: “الجزائر فخورة باحتضان الدورة التاسعة لمنتدى حماية البيئة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري بطلب من اللجنة الأولمبية الرياضية الدولية. المنتدى ستشارك فيه 54 دولة افريقية. وتحضيرا لهذا اللقاء الهام، استقبلت اليوم رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية “أكنو”، روبن ميتشل من دولة فيجي وأعضاء من اللجنة الأولمبية الرياضية الدولية “.

وأضاف: “اجتماعنا بضيوف الجزائر، تمحور حول موضوع البيئة الذي سنناقشه هذا الثلاثاء، كما تطرقنا في المجال الرياضي مع الأعضاء الأفارقة للهيئة الدولية وكذا رئيس الاتحاد الدولي للسباحة رام سامي، إلى كل ما من شأنه تبادل وتطوير الرياضة في القارة السمراء. إن شاء الله سيفضي هذا الملتقى إلى توصيات تفيد الجزائر والقارة الإفريقية”.

من جهته، تقدم رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية روبن ميتشل، “بتشكراته الخالصة للاستقبال الذي حظي بها من طرف وزير الشباب والرياضة قائلا: “سعيد بالتواجد مع رفقائي في اللجنة الرياضية الدولية. لدينا في بلدي فيجي وفي إفريقيا نفس المشاكل والانشغالات المتعلقة بالبيئة. زيارتي للجزائر، هي مناسبة للنهل من تجربة بلدكم في مجال البيئة والتغير المناخي”.

وتحدث ضيف الجزائر، عن العلاقة بين الرياضة والبيئة، قائلا: “نحن في دولة فيجي نركز على ترسيخ علاقة وطيدة بين الرياضة والبيئة، وهذه الأخيرة تكون ممثلة بالرياضيين. الرسالة التي يحملها الرياضي تكون ذات تأثير وفعالية أكثر للشعب والشباب على وجه الخصوص”. وعقدت الثلاثاء بالجزائر العاصمة أشغال الدورة التاسعة لمنتدى “حماية البيئة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري”، الذي تنظمه جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية بمشاركة ممثلي الأكاديميات الإفريقية، بمشاركة 54 بلدا إفريقيا.