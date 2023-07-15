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الجزائر- فلسطين: التوقيع على مذكرة تعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته

الشروق أونلاين/وكالة الأنباء الجزائرية
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الجزائر- فلسطين: التوقيع على مذكرة تعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته
وكالة الأنباء الجزائرية
التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته بين الجزائر وفلسطين، 15 جويلية 2023.

تم التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، وذلك في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، اليوم السبت 15 جويلية بالجزائر العاصمة.

حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، فالمذكرة التي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين، تم التوقيع عليها من طرف كل من رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رائد رضوان.

التوقيع تم على هامش إطلاق الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد في مركز الجزائر الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

سليمة مسراتي قالت أن هذه المذكرة تهدف إلى تعميق التنسيق والتعاون بين الهيئتين، وهذا خصوصا مع توافق الرؤى بين البلدين في مجال الوقاية ومحاربة الفساد.

في حين اعتبر رائد رضوان أن التوقيع على هذه الوثيقة سيعمق التعاون الثنائي بين البلدين، كما تحدث عن إطلاق فلسطين لإستراتيجية جديدة لمحاربة الفساد 2024-2030.

كما اغتنم ورئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية المناسبة لتقديم عبارات الشكر للشعب والحكومة الجزائرية ورئيس الجمهورية، وذلك للدعم المقدم للشعب الفلسطيني منه المساهمة المالية لإعادة إعمار مخيم جينين بعد تعرضه مؤخره لاجتياح إسرائيلي.

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