الجزائر في أجندة المستثمرين الهولنديين

عكس الحضور الهولندي القوي في معرض “ناباك 2025” بوهران تصاعد اهتمام الشركات والمؤسسات الهولندية بالسوق الجزائرية، مع تركيز متزايد على فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وقاد نائب رئيس البعثة الهولندية آن بورتا الأسبوع الفارط وفدًا من كبرى الشركات ومؤسسات الدعم الاقتصادي للمشاركة في فعاليات المعرض، في خطوة عملية تؤكد الرغبة الهولندية في فتح شراكات جديدة وتقاسم التقنيات الطاقوية المستدامة.

وضم الوفد الهولندي ممثلين بارزين عن شركات تعمل في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين على غرار شيل أوكسي كوم، إمباكت هيدروجين، إلى جانب مؤسسات دعم الأعمال كوكالة ريادة الأعمال الهولندية (RVO)، حيث أشاد المشاركون الأجانب بقدرات الجزائر في مجال الطاقة المتجددة وإمكاناتها التنافسية في سوق الهيدروجين.

كما أجرى نائب رئيس البعثة لقاءات رسمية مع مسؤولي الولاية وممثلي غرفة التجارة والصناعة بوهران، لمناقشة فرص التعاون ونقل الخبرة وتحديد مشاريع مشتركة تدعم التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

ولم يقتصر الاهتمام الهولندي على قطاع الطاقة فحسب، إذ أبدى خبراء من هولندا اهتمامًا متزايدًا بقطاعات الزراعة الذكية وإدارة المياه، مشيرين إلى إمكانات كبيرة لتطبيق تقنيات البيوت الزجاجية والزراعة المستدامة في الجزائر، ضمن مبادرات ومشاريع قيد الدراسة.

وتشير بيانات مجلس الأعمال الهولندي الإفريقي (NABC) إلى أن التبادل التجاري بين البلدين شهد تقلبات خلال السنوات الأخيرة، لكنه ما يزال يحمل فرصًا واعدة في مجالات الزراعة، التجهيزات الصناعية والطاقة، ما يستدعي مزيدًا من الحوافز لتثبيت هذه العلاقات وتوسيعها.

وتؤدي سفارة مملكة هولندا في الجزائر وهيئات حكومية مثل وكالة ريادة الأعمال الهولندية (RVO) دورًا محوريًا في تسهيل الاستثمارات عبر توفير معلومات سوقية دقيقة، برامج استشارية، وفعاليات للربط التجاري، إضافة إلى أدوات تمويلية وآليات دعم تساعد الشركات على دخول السوق الجزائري بثقة واستدامة.

ورغم هذه الفرص الواعدة، لا تزال الشركات الهولندية تواجه تحديات إجرائية وقانونية تتعلق بالاستيراد والتمويل والامتثال لمعايير الجودة الأوروبية التي تحد من انتشار المنتوجات الجزائرية، ما يتطلب تنسيقًا مؤسسيًا أكبر وتبسيط الإجراءات لضمان بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

ويؤكد الاهتمام الهولندي بالسوق الجزائرية أنه سيتجه من مجرد حضور تجاري إلى بناء شراكات استراتيجية في مجالات الطاقات المتجددة، الهيدروجين، الزراعة المتقدمة، وإدارة المياه، مدعومًا بتعاون مؤسسي متزايد يهدف إلى تأسيس علاقات اقتصادية مستدامة ومربحة للطرفين.