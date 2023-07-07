الجزائر في الصّدارة عربيا بِرصيد 54 ميدالية

العدّاء الجزائري أمين بوعناني صاحب ذهبية سباق 110م حواجز، في الألعاب العربية 2023.

تتصدّر الرّياضة الجزائرية جدول الترتيب العام للألعاب العربية، بعد انتهاء فعّاليات المشهد الخامس سهرة الخميس.

وقبل الافتتاح الرّسمي للتظاهرة سهرة الأربعاء، كانت الألعاب العربية قد انطلقت الأحد الماضي، في بعض المنافسات مثل كرة القدم.

وتحوز الرّياضة الجزائرية 54 ميدالية في ريادة الترتيب، مُوزّعة كالتّالي: 24 ذهبية، و14 فضّية، و16 برونزية.

وتشغل قطر المركز الثاني بِرصيد 19 ميدالية: 10 ذهبيات، و4 فضّيات، و5 برونزيات.

وتتموقع تونس في الرّتبة الثالثة بِمجموع 31 ميدالية: 4 ذهبيات، و14 فضّية، و13 برونزية.

وتستمرّ تظاهرة الألعاب العربية نسخة الجزائر 2023، إلى غاية الـ 15 من جويلية الحالي.