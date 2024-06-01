“الجزائر في تصفيات المونديال أخطر مقارنة بِمشاركتها في كأس إفريقيا”

الغيني سيرهو غيراسي يُصرّح

تطرّق نجم هجوم منتخب غينيا كوناكري لِكرة القدم سيرهو غيراسي إلى “مُحاربي الصّحراء”، في أحدث ظهور إعلامي له.

وتتبارى غينيا كوناكري مع المنتخب الوطني الجزائري مساء الخميس المقبل بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، لِحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال سيرهو غيراسي: “الجزائر أمّة كروية عظيمة. منتخبها الوطني يُريد الثّأر لِنفسه في تصفيات مونديال 2026، بعد عروضه الشاحبة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024. أعتقد أننا سنُواجه منتخبا صعبا”.

وكان سيرهو غيراسي قد خاض كامل أطوار المباراة الودّية التي جمعت منتخبه الوطني الغيني بِمُضيّفه الجزائري، في ملعب “ميلود هدفي” بِوهران شهر سبتمبر من عام 2022. والتي انتهت بِهدف وقّعه القنّاص إسلام سليماني لِمصلحة “مُحاربي الصّحراء”.

وأضاف في تصريحات لِموقع اتحاد غينيا كوناكري لِكرة القدم: “يجب أن نُكرّر أفضل العروض الفنية التي قدّمناها في كأس أمم إفريقيا 2024، مع وجوب الحسم عند منطقة عمليات المنافس الجزائري”.

وبلغت غينيا كوناكري ربع نهائي “كان” كوت ديفوار 2024، وحينها خاض هذا المهاجم 3 مقابلات من أصل 5 مواجهات لِمنتخب بلاده، دون أن يتمكّن من هزّ الشّباك، وقد أشار إلى ضرورة شحذ أسلحة الهجوم، لأن غينيا كوناكري اكتفت بِتسجيل 4 أهداف فقط في البطولة الإفريقية، وهدفَين فقط في مقابلتَين بِرسم تصفيات المونديال.

ولم يستطع هذا اللاعب (28 سنة) – الذي سبق له تمثيل ألوان منتخبات فرنسا للفئات الصّغرى – التسجيل سوى 3 مرّات فقط، في 16 مباراة دولية مع غينيا كوناكري منذ 2022.

وعلى العكس من ذلك، أنهى سيرهو غيراسي البطولة الألمانية في المركز الثاني ضمن لائحة الهدّافين، بِرصيد 28 هدفا بِزيّ نادي شتوتغارت.