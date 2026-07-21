الجزائر في صدارة موردي الغاز لأوروبا خلال 2026

بعدما رفعت صادراتها إلى كل من إسبانيا وإيطاليا

قادت الجزائر نمو واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما رفعت صادراتها إلى كل من إسبانيا وإيطاليا، مسهمة في زيادة إجمالي واردات التكتل الأوروبي بنسبة 3% على أساس سنوي لتبلغ 73 مليار متر مكعب، مقابل 71 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفق تقرير صادر عن وحدة أبحاث الطاقة.

وأظهرت البيانات أن صادرات الجزائر عبر الأنابيب إلى إسبانيا ارتفعت بنسبة 13% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، فيما زادت الإمدادات إلى إيطاليا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتكون الجزائر المحرك الرئيس لنمو تدفقات الغاز إلى السوق الأوروبية.

ورغم هذا التحسن، لا تزال واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب أقل من مستوياتها المسجلة قبل الحرب الروسية الأوكرانية، إذ بلغت 73 مليار متر مكعب في النصف الأول من 2026، مقابل 80 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من عام 2024، و139 مليار متر مكعب في النصف الأول من عام 2021، أي بانخفاض يقارب 48%.

وخلال شهر جوان 2026 وحده، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 11.9 مليار متر مكعب، مقارنة بـ11.5 مليار متر مكعب في جوان 2025، فيما بلغ متوسط التدفقات اليومية نحو 398 مليون متر مكعب.

وأكد التقرير أن الجزائر واصلت تعزيز مكانتها ضمن أبرز موردي الغاز إلى أوروبا، في وقت سجلت فيه ليبيا أكبر تراجع بين موردي الغاز عبر الأنابيب، بعدما انخفضت صادراتها إلى إيطاليا بنسبة 63%، بينما ارتفعت صادرات روسيا عبر خط “ترك ستريم” إلى بلغاريا بنسبة 5%، وزادت إمدادات أذربيجان بنسبة 2%.

وعلى مستوى الدول الأوروبية، تصدرت فرنسا وإسبانيا وبولندا قائمة البلدان التي سجلت أكبر زيادة في واردات الغاز عبر الأنابيب، كما ارتفعت صادرات النرويج إلى بولندا بنسبة 15%، وإلى فرنسا بنسبة 12%، وإلى ألمانيا بنسبة 1%، في حين تراجعت الإمدادات إلى هولندا بنسبة 26%.

وأشار التقرير إلى أن حصة روسيا من واردات الغاز الأوروبية تراجعت من 40% في عام 2022 إلى نحو 15% بحلول عام 2025، بالتزامن مع استمرار الاتحاد الأوروبي في تنويع مصادر إمداداته.

وفي موازاة ذلك، ارتفعت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 1% لتصل إلى 65.96 مليون طن، بما يعادل نحو 90 مليار متر مكعب، مقابل 65.24 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما جاءت فرنسا وإسبانيا وهولندا في صدارة الدول المستوردة للغاز المسال.