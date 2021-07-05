الجزائر في مجموعة تضم الإمارات وليبيا وجيبوتي

قرعة كأس العرب لأقل من 17 سنة

أجريت، الاثنين، بالقاهرة، قرعة بطولة كأس العرب لأقل من 17 سنة، التي ستحتضنها المغرب بداية من 29 جويلية الجاري وإلى غاية 15 أوت المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب الجزائري، في المجموعة الثانية، التي تضم كذلك كل من منتخب الإمارات ومنتخب جيبوتي ومنتخب ليبيا، وضمت المجموعة الأولى منتخبات المغرب وفلسطين والسعودية والكويت، أمام المجموعة الثالثة فتتواجد بها منتخبات تونس وموريتانيا واليمن والعراق، أما المجموعة الخامسة فتضم كل من مصر والبحرين والصومال ولبنان. ودون شك فإن منتخب أقل من 17 سنة، الذي يواصل تحضيراته للبطولة العربية، سيسعى للسير على خطى منتخب أقل من 20 سنة، بتحقيق مشوار في المستوى.