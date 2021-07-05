-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
قرعة كأس العرب لأقل من 17 سنة

الجزائر في مجموعة تضم الإمارات وليبيا وجيبوتي

سليم.ع
  • 2370
  • 0
الجزائر في مجموعة تضم الإمارات وليبيا وجيبوتي

أجريت، الاثنين، بالقاهرة، قرعة بطولة كأس العرب لأقل من 17 سنة، التي ستحتضنها المغرب بداية من 29 جويلية الجاري وإلى غاية 15 أوت المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب الجزائري، في المجموعة الثانية، التي تضم كذلك كل من منتخب الإمارات ومنتخب جيبوتي ومنتخب ليبيا، وضمت المجموعة الأولى منتخبات المغرب وفلسطين والسعودية والكويت، أمام المجموعة الثالثة فتتواجد بها منتخبات تونس وموريتانيا واليمن والعراق، أما المجموعة الخامسة فتضم كل من مصر والبحرين والصومال ولبنان. ودون شك فإن منتخب أقل من 17 سنة، الذي يواصل تحضيراته للبطولة العربية، سيسعى للسير على خطى منتخب أقل من 20 سنة، بتحقيق مشوار في المستوى.

مقالات ذات صلة
آخر أخبار رونالدو وميسي

آخر أخبار رونالدو وميسي

إصرار على تنظيم النهائي العربي أواسط “في قلب البيداء صيفا”!

إصرار على تنظيم النهائي العربي أواسط “في قلب البيداء صيفا”!

فطائر البيتزا لِتسميم الإسبان وموسيقى الفلامينغو لِتنويم الطليان!

فطائر البيتزا لِتسميم الإسبان وموسيقى الفلامينغو لِتنويم الطليان!

بِالفيديو: محرز يشرع في التدريبات

بِالفيديو: محرز يشرع في التدريبات

لاعبان جديدان يُعزّزان صفوف أواسط “الخضر”

لاعبان جديدان يُعزّزان صفوف أواسط “الخضر”

طائرة خاصة لنقل أنصار شبيبة القبائل إلى البنين

طائرة خاصة لنقل أنصار شبيبة القبائل إلى البنين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد