الجزائر في مقدمة الدول التي تحرص على حماية الفكر الإسلامي

المجلس الشعبي الوطني بعد تدشين جامع الجزائر

اعتبر المجلس الشعبي الوطني في بيان أصدره مساء الأحد، أن تدشين جامع الجزائر بجميع مرافقه، يؤكد عظمة البلاد التي تستعيد دورها العربي والإسلامي.

ونوّه البيان بأن هذا التدشين “يشكل إعلانا بأن الجزائر، قد دخلت مرحلة جديدة في سلسة جهودها للعب دور متقدم في نشر مبادئ الإسلام المعتدل الصحيح”.

مضيفا:”إنه لمن دواعي الفخر أن الجزائر.. باتت بعد تدشين هذه القلعة الدينية، في مقدمة الدول التي تحرص على حماية الفكر الإسلامي من التوجهات المخالفة للحنفية السمحة”.

وأشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد 25 فيفري، الموافق لـ15 شعبان 1445ه، على مراسم التدشين الرسمي لجامع الجزائر.

وجامع الجزائر، هو ثالث أكبر مساجد العالم، بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

ويشمل هذا الجامع قاعة صلاة كبيرة تتّسع لـ 120 ألف مصلّ. إلى جانب عدّة منشآت أخرى، على غرار “دار القرآن”، و”مركز حوار الحضارات”.

البيان الكامل: