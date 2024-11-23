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اقتصاد

الجزائر في مقدمة مشاركي المعرض الوطني الموريتاني للصناعات التقليدية

الشروق أونلاين
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الجزائر في مقدمة مشاركي المعرض الوطني الموريتاني للصناعات التقليدية

 رسّمت الجزائر حضورها في مقدّمة الدولة المشاركة في المعرض الوطني الموريتاني للصناعات التقليدية، والذي أشرف على افتتاحه، الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.

وحسب بيان صادر عن وزارة الصناعات التقليدية الجزائرية، استهل الرئيس الموريتاني افتتاح هذا المعرض بالوقوف على الجناح الجزائري للصناعة التقليدية، حيث قدم له المدير العام للصناعة التقليدية والحرف، كمال الدين بوعام، شروحات حول المشاركة الجزائرية في هذه التظاهرة مبرزا تنوع المنتجات المعروضة من النحاسيات، الحلي التقليدية، الجلود، الزيوت الطبيعية، الزرابي التقليدية والمنتجات المحلية لمشتقات التمور، و التي تعكس ثراء الموروث التقليدي الجزائري.

كما عرف يوم الافتتاح حضور سفير الجزائر بموريتانيا، محمد بن عتو، والذي رحب بالوفد الجزائري مؤكدا دعم ومرافقة السفارة لهم متمنيا التوفيق للجميع.

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