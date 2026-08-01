الجزائر في مواجهة سموم المخزن وأبواق ناعقة وراء الشاشات

قالت إن الجيش وجميع الأجهزة الأمنية بالمرصاد... مجلة الشرطة :

شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن الجزائر ومعها كل المؤسسات الأمنية تواجهها اليوم تحديات من نوع آخر، فمن سموم تبثها الجارة الغربية رغبة في نخر عقول وأجساد شباب بلادنا وصولا إلى أبواق ناعقة تتخفى وراء الشاشات وتتوارى خلف التقنيات وببصمة رقمية، تتجاوز الحدود والمسافات، هدفها تشويه الصورة وتزييف الوقائع المنشورة، لكنها لن تحقق مبتغاها، طالما يقف على أرض هذا الوطن رجال سبّلوا أرواحهم ونذروها لخدمته وحفظ سلامته وأمنه، وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي، وكل الأجهزة الأمنية الأخرى.

وفي عددها الأخير (165) الموسوم بعنوان “وطن حرس مجده الشهداء ويبنيه أبناؤه الأوفياء”، قالت افتتاحية مجلة الشرطة، “جنبا إلى جنب، تواصل كل مؤسسات الدولة الجزائرية العمل بعزم لا يكل ولا يلين وإرادة لا تخبو أو تنثني، واضعة نصب أعينها تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمختلف القطاعات، عبر إصلاحات تواكب تحديات العصر وتستجيب لتطلعات الغد، فمن ورشات الإنجاز إلى ميادين الإصلاح، ومن الاستثمار في الإنسان إلى تشييد المرافق والمنشآت، تتضافر الجهود وتتعانق الإرادات للمضي بثبات نحو آفاق أرحب ومستقبل أكثر إشراقا، وفق توجيهات سديدة ورؤية بصيرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وأضافت المجلة “سواعد جزائرية متعاضدة وطاقات بناءة طموحة ترسم معالم الغد وتستشرف ملامح المستقبل يقودها العلم والمعرفة ويسلحها الوعي وحس المسؤولية بعظمة الأمانة الملقاة على عاتقها، لإرساء أسس دولة قوية يحفها الأمن والاستقرار”.

وعرّجت الافتتاحية على المسؤولية التي تقع على المديرية العامة للأمن الوطني على غرار جميع مؤسسات الدولة، بالتأكيد إنها “كغيرها من مؤسسات الدولة التي تضطلع بواجبها في خدمة الوطن والمواطن، تقف المديرية العامة للأمن الوطني ساهرة على صون الأمن وحفظ النظام العام، مستلهمة رسالتها النبيلة من قيم الوفاء والانضباط والتفاني، فبفضل يقظة منتسبيها وتضحياتهم، تتعزز دعائم الأمن والاستقرار، وتتوطد جسور الثقة مع المواطن، وتتجسد المقاربة الأمنية الحديثة القائمة على القرب والخدمة العمومية، مع مواصلة مواكبة التحولات الراهنة عبر تحديث وسائل العمل وتطوير التكوين وتعزيز استخدام التكنولوجيات الحديثة، لتظل إلى جانب المؤسسات الأمنية الأخرى، حصنا منيعا يحمي الوطن، وطودا شاهقا في وجه العابثين بأمن الجزائر واستقرارها، بجاهزية عملياتية وببصمة رقمية”.