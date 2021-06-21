الجزائر قادرة على اقتحام السوق الإفريقية بـ1 مليار دولار

تخص تصدير المنتجات الكهربائية.. رضا تير:

قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير أن الجزائر بإمكانها اقتحام السوق الإفريقية بواحد مليار دولار من المنتجات والمعدات الكهربائية.

وأوضح تير في تصريح للصحافة، الإثنين، بالبليدة، على هامش أشغال ملتقى الصناعة الكهربائية: سوق المعدات الكهربائية وإمكانيات التصدير “أن الجزائر بإمكانها مبدئيا تصدير واحد مليار دولار من المنتجات والمعدات الكهربائية إلى السوق الإفريقية التي تعد منفذا للتصدير بامتياز”.

وقال أن الجزائر تتوفر على كافة الإمكانات اللازمة والمؤهلات بما فيها “موروث صناعي صرفت عليه الدولة أموالا طائلة حان الوقت للاستفادة منها”، على غرار مجمع سونلغاز الذي يعد قاطرة الصناعة وكوسيدار والمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والخطوط الجوية الجزائرية وغيرها.

وأضاف أن سوق المعدات الكهربائية في الجزائر عرفت تطورا سريعا، لاسيما مع تطور الشبكات الكهربائية وعملية الإمداد بالكهرباء وتدابير تحقيق النجاعة الطاقوية وتطوير الشبكات الكهربائية الذكية والتخزين والتنقل المستدام، وهي الاستعمالات التي من شأنها تطوير هذه السوق، ولهذا الغرض، يضيف نفس المسؤول، “بات من الضروري تحليل التوجيهات الداعمة للطلب وتبني نظرة استراتيجية إيجابية لتطويره ضمن حركية التصدير”.

وذكر أن نظرة المجلس تعمل على البحث عن كيفية فتح المجال لترقية الصادرات بإفريقيا، خاصة وأن نصف سكان هذه القارة لا يستفيدون من الكهرباء، أي ما يعادل 600 مليون نسمة.

وأوضح أن هناك طلبا كبيرا من الدول الإفريقية، على غرار السنغال وعدد من دول إفريقيا الغربية، “يتوجب علينا تلبيتها وذلك ضمن استراتيجية استباقية لولوج هذه السوق الإفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية”.

وبعد ما أقر بوجود بعض العراقيل التي تعيق الاستثمار في الخارج، لاسيما منها ما تعلق بقوانين الصرف المعتمدة حاليا، قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هذه القوانين “محل انشغال كبير لرئيس الجمهورية ومحل السياسة الداخلية للمجلس الذي يقوم حاليا بالعمل عليها (القوانين) بحيث سنخرج باقتراحات من شأنها إزالة مثبطات الاستثمار”.

كما قال أن هناك عراقيل لوجيستية وأخرى مالية وعراقيل لها صلة بدراسة الأسواق يجري حاليا العمل على دراستها.

وكشف في هذا السياق عن التحضير لإقامة ورشات مهنية حول اقتصاد الشبكة (الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات والنقل) يومي 6 و7 جويلية الداخل بالجزائر العاصمة سيتم التطرق من خلالها لكافة الشبكات.

خ. م