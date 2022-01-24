-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
الحارس المصري السابق نادر السيد يرشح الخضر

“الجزائر قادرة على تخطي عقبة الكاميرون.. لكن بشرط”

الشروق الرياضي
  • 426
  • 0
“الجزائر قادرة على تخطي عقبة الكاميرون.. لكن بشرط”

أكد الحارس الدولي الأسبق لمنتخب مصر، نادر السيد، في تصريحات إعلامية، أن المنتخب الوطني الجزائري، بإمكانه تخطي عقبة منتخب الكاميرون، في الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022، المقرر في شهر مارس المقبل على شكل مواجهتين مزدوجتين ذهابا وإيابا.

ورشح حامي عرين منتخب الفراعنة سابقا الخضر للتأهل لمونديال قطر، على حساب منتخب الأسود غير المروضة الكاميرون، لكن بشرط، ألا وهو أن يعالج المنتخب الوطني مشاكله الذهنية التي تسبب في خروجه باكرا من بطولة كأس أمم إفريقيا الجارية فعالياتها في الكاميرون.

وصرح “السيد”، في حصة رياضية تبث في قناة قرطاج بلوس التونسية، بأن الجزائر تملك كل الإمكانيات لتخطي عقبة منتخب الكاميرون في مباراتي الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم. وقال: “المنتخب الجزائري قوي جدا وأرشحه للتفوق على منتخب الكاميرون في الدور الفاصل، والمرور إلى نهائيات كأس العالم القادمة في قطر”، مضيفا: “لكن هذا الأمر لن يتحقق إلا بشرط واحد، وهو أن يعالج المنتخب الجزائري مشكلته الذهنية التي تسببت في إقصائه من كأس إفريقيا”، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني قوي ومتكامل في بقية الجوانب. وقال: “كل ما ينقص الجزائر اليوم حتى تجهز لمباراة الكاميرون هو الإعداد الذهني، لأن الجوانب الأخرى حاضرة فيه، فهو يملك مجموعة قوية ومتكاملة من اللاعبين، ترشحهم بقوة للتواجد في مونديال قطر”.

مقالات ذات صلة
حديث عن التستّر على إصابة لاعبي الكاميرون بِفيروس “كورونا”

حديث عن التستّر على إصابة لاعبي الكاميرون بِفيروس “كورونا”

نهاية أسبوع مصيرية ليوسف بلايلي من أجل حسم مستقبله

نهاية أسبوع مصيرية ليوسف بلايلي من أجل حسم مستقبله

تعليق محرز على قرعة المونديال

تعليق محرز على قرعة المونديال

عنتر يحيى يحفز “الخضر” بعد قرعة المباريات الفاصلة

عنتر يحيى يحفز “الخضر” بعد قرعة المباريات الفاصلة

ماندي أوّل جزائريي “كان” الكاميرون يحضر وقائع البطولة المحلّية

ماندي أوّل جزائريي “كان” الكاميرون يحضر وقائع البطولة المحلّية

أسعار تذاكر مونديال قطر تغضب جماهير العالم

أسعار تذاكر مونديال قطر تغضب جماهير العالم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد