“الجزائر قادرة على تخطي عقبة الكاميرون.. لكن بشرط”

الحارس المصري السابق نادر السيد يرشح الخضر

أكد الحارس الدولي الأسبق لمنتخب مصر، نادر السيد، في تصريحات إعلامية، أن المنتخب الوطني الجزائري، بإمكانه تخطي عقبة منتخب الكاميرون، في الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022، المقرر في شهر مارس المقبل على شكل مواجهتين مزدوجتين ذهابا وإيابا.

ورشح حامي عرين منتخب الفراعنة سابقا الخضر للتأهل لمونديال قطر، على حساب منتخب الأسود غير المروضة الكاميرون، لكن بشرط، ألا وهو أن يعالج المنتخب الوطني مشاكله الذهنية التي تسبب في خروجه باكرا من بطولة كأس أمم إفريقيا الجارية فعالياتها في الكاميرون.

وصرح “السيد”، في حصة رياضية تبث في قناة قرطاج بلوس التونسية، بأن الجزائر تملك كل الإمكانيات لتخطي عقبة منتخب الكاميرون في مباراتي الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم. وقال: “المنتخب الجزائري قوي جدا وأرشحه للتفوق على منتخب الكاميرون في الدور الفاصل، والمرور إلى نهائيات كأس العالم القادمة في قطر”، مضيفا: “لكن هذا الأمر لن يتحقق إلا بشرط واحد، وهو أن يعالج المنتخب الجزائري مشكلته الذهنية التي تسببت في إقصائه من كأس إفريقيا”، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني قوي ومتكامل في بقية الجوانب. وقال: “كل ما ينقص الجزائر اليوم حتى تجهز لمباراة الكاميرون هو الإعداد الذهني، لأن الجوانب الأخرى حاضرة فيه، فهو يملك مجموعة قوية ومتكاملة من اللاعبين، ترشحهم بقوة للتواجد في مونديال قطر”.