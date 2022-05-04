قال رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل، إن الجزائر ستكون قادرة على تصدير المشتقات النفطية بعد دخول مصفاة حاسي مسعود حيز الخدمة.

وأوضح رشيد نديل لبرنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، الأربعاء، أن استهلاك البنزين ارتفع خلال الثلاثي الأول من العام الجاري مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ 1.2 مليون و200 ألف طن و2.5 مليون طن بالنسبة للمازوت و350 الف طن بالنسبة للوقود ، مؤكدا أن الإنتاج الوطني يغطي الطلب وسيعرف فائضا مستقبلا بمجرد دخول مصفاة حاسي مسعود حيز الخدمة، لتتوجه الجزائر بعد ذلك الى تصدير مشتقات المواد النفطية.

وكشف ضيف الصباح أن النتائج الاقتصادية لقرار وزارة الطاقة شهر جويلية سنة 2021 القاضي بسحب البنزين من المحطات بدأت تظهر على أرض الواقع، حيث أن الجزائر لم تستورد أي لتر من البنزين الممتاز ما وفّر على خزية الدولة 500 ألف دولار سنويا ،بالإضافة الى التقليل من تكاليف النقل والتخزين والصيانة لصهاريج البنزين المستعملة.

وأوضح نديل أن التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بقانون المحروقات لسنة 2019، أعطت كل التسهيلات للمستثمرين من أجل المنافسة في مجال الطاقة سواء كانت شركات عمومية أو خاصةّ، مشيرا إلى أن الجزائر من خلال مؤسسة نفطال، فتحت المجال للاستثمار محليا في إنتاج التجهيزات سواء للشركات المحلية أو الاجنبية على غرار الشركات الايطالية والبولونية وغيرها.

وقال المتحدث ذاته إن الجزائر قادرة على تصدير المواد البترولية للخارج حيث تكسب التجربة الكافية لذلك، مبرزا توفر الجزائر على 05 مصافي تكرير في انتظار دخول مصفاة حاسي مسعود حيز التنفيذ والتي ستقضي –حسبه- نهائيا على مشاكل التصدير وتموين السوق الوطنية.

وأكد رشيد نديل على وجود تنسيق شامل بين سلطة ضبط المحروقات ومختلف مديريات الطاقة عبر ولايات الوطن من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محطات توزيع الوقود العمومية منها أو الخاصة والتي بلغ عددها 2700 محطة، مع التوجه نحو تدعيم الجهة الجنوبية من الوطن بعدد من محطات الخدمات الخاصة.

وأبرز نديل أهم المشاريع المسجلة في مجال الطاقة على غرار المشروع الكبير الذي ابرم بين شركة (Total) وشركة سوناطراك إلى جانب مشروع تكرير الزيوت المستهلكة وغيرها من المشاريع.