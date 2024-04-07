الجزائر قبلة الوافدين الجدد على الإسلام

تخلو من الطائفية وتشجع الوسطية والاعتدال

شهد مسجد أبي عبد الله الشريف التلمساني بتلمسان مؤخرا، مراسم اعتناق رعية فرنسية الإسلام، والنطق بالشهادتين أمام رواد بيت الله، واختارت هذه السيدة لنفسها اسم “مريم”، معربة عن سرورها وبهجتها، معتبرة تلك اللحظة التي اعتنقت فيها الإسلام، والنطق بالشهادتين لحظة تاريخية وفاصلة في حياتها. قبل أيام من هذا الحدث، أعلنت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، اعتناق رعية أمريكي الإسلام، وقد اختار هذا الشاب اسم محمد، وفي الوقت ذاته، كانت هناك تحضيرات لمراسم اعتناق رعية كندية الدين الحق.

وكشف بن خالدي محمد، رئيس مصلحة التعليم القرآني بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بتلمسان، أن حالات اعتناق الإسلام بالولاية في تزايد ملحوظ، إذ أحصت المديرية سبعة رعايا أجانب من جنسيات فرنسية وأمريكية وكندية وجنسيات أخرى، دخلوا الإسلام، منذ بداية شهر ديسمبر، من السنة الماضية، إلى الأسبوع الأخير من مارس الفارط، مقابل عشر حالات طيلة العام الماضي، وقد أرجع المصدر ذاته، في تصريح لـ “الشروق”، إقبال الرعايا الأجانب على اعتناق الإسلام بشكل ملحوظ، خلال الفترة الأخيرة، إلى العديد من الأسباب، أهمها أن الجزائر تحولت إلى “خيار أول” لدى الراغبين في دخول الدين الحق، وذلك بحسب شهادة بعضهم، ويعود اختيار الجزائر لما تتوفر عليه من أجواء التسامح وكل ما له علاقة بالعيش في وسط ديني معتدل ووسطي، وتنعدم فيه الطوائف الدينية، عكس ما هو موجود في العديد من الدول الأخرى. هذه العوامل وغيرها ساعدت وشجعت كثيرا الرعايا الأجانب على تفضيل الجزائر.

كما أن للمرأة الجزائرية دورا كبيرا على هذا المستوى؛ إذ تصر على أن يكون من يرغب في الزواج منها مسلما، وهي بذلك تقدم صورة راقية للمرأة المسلمة.

ويشار إلى أن الهداية لم تقتصر فقط على معتنقي الإسلام، بل تشمل أفرادا من عائلاتهم في كثير من الحالات، وبحسب بن خالدي محمد، فإن الكثير منهم يفكرون في اعتناق الإسلام، وبعضهم حسم في الأمر، ولم يتبق له سوى إعلان ذلك، وذلك يحصل عند مشاهدتهم مراسم اعتناق الديانة الإسلامية، خاصة في هذا الشهر الفضيل، والأجواء الرمضانية التي زادها بهاء افتتاح جامع الجزائر، وأداء صلاة التراويح فيه، وهي أمور جعلت الكثيرين من تلك الفئة يعيدون النظر في قناعاتهم الدينية.

ويضيف بن خالدي أن التزايد الملموس في أعداد معتنقي الإسلام، لا يقتصر فقط على تلمسان، وإنما يمس مختلف ولايات الوطن، التي شهدت خلال هذا الشهر الفضيل إعلان حالات عديدة لأجانب، أنعم الله عليهم بالهداية.