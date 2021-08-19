-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الجزائر قبل “الجلد المنفوخ”

علي بهلولي
  • 150
  • 0
الجزائر قبل “الجلد المنفوخ”

تُجرى مقابلات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر بطولة القسم الأوّل، تحت شعار “وطن واحد، وشعب واحد، وأخوّة”.

جاء ذلك في بيان نشرته رابطة الكرة المحترفة مساء الخميس.

وتُقام هذه اللقاءات السبت المقبل، في توقيتَي الخامسة والنصف مساءً والتاسعة ليلا.

إن الشعب الجزائري الأصيل الذي أخرج الإستعمار الفرنسي مذلولا، يبقى مُطالبا بِاليقظة والوِحدة وتكرار السيناريو البطولي والفذّ، أمام تكالب المخزن “المرّوكي” المسنود بَِالصّهاينة، والملتفّة حوله (اتْشَمْشَمْ) قطط القصر الملكي السّمينة والذّباب و”العيّاشة”… وسياسة “بوس اليدين والجلّابة”.

مقالات ذات صلة
هذا هو المبلغ الذي نالته الجزائر بعد إحراز كأس أمم إفريقيا 2019

هذا هو المبلغ الذي نالته الجزائر بعد إحراز كأس أمم إفريقيا 2019

مكافحة الفساد الرياضي.. هل هو “سيف الحجاج” أم خطاب للاستهلاك؟

مكافحة الفساد الرياضي.. هل هو “سيف الحجاج” أم خطاب للاستهلاك؟

مدرب كوت ديفوار: ” سنلعب أمام عملاق إفريقي ..”

مدرب كوت ديفوار: ” سنلعب أمام عملاق إفريقي ..”

هكذا ردّت إدارة لاتسيو على عرض انتداب فارس

هكذا ردّت إدارة لاتسيو على عرض انتداب فارس

هذا ما قاله بن ناصر بعد القرعة

هذا ما قاله بن ناصر بعد القرعة

بلماضي يباشر إرسال الدعوات.. مفاجآت في القائمة وبن سبعيني جاهز!

بلماضي يباشر إرسال الدعوات.. مفاجآت في القائمة وبن سبعيني جاهز!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد