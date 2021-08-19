الجزائر قبل “الجلد المنفوخ”

تُجرى مقابلات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر بطولة القسم الأوّل، تحت شعار “وطن واحد، وشعب واحد، وأخوّة”.

جاء ذلك في بيان نشرته رابطة الكرة المحترفة مساء الخميس.

وتُقام هذه اللقاءات السبت المقبل، في توقيتَي الخامسة والنصف مساءً والتاسعة ليلا.

إن الشعب الجزائري الأصيل الذي أخرج الإستعمار الفرنسي مذلولا، يبقى مُطالبا بِاليقظة والوِحدة وتكرار السيناريو البطولي والفذّ، أمام تكالب المخزن “المرّوكي” المسنود بَِالصّهاينة، والملتفّة حوله (اتْشَمْشَمْ) قطط القصر الملكي السّمينة والذّباب و”العيّاشة”… وسياسة “بوس اليدين والجلّابة”.