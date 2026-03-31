الجزائر قطب رائد في دعم القدرات الإفريقية في تصنيع الأدوية واللقاحات

نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي خلال استقبالها من طرف وزير الصناعة الصيدلانية:

استعرض وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، الديناميكية التي يعرفها قطاع الصناعة الصيدلانية بالجزائر، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، 31 مارس، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، سلمى مليكة حدادي، التي كانت مرفوقة برئيس قسم الصحة بالاتحاد الإفريقي، أدامو إساه، وفقا لما أفادت به الوزارة.

ويغطي الإنتاج المحلي اليوم 82 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من الأدوية بالجزائر، في حين تمثل الوحدات الصناعية بالجزائر ثلث الوحدات الصناعية بإفريقيا.

وأعربت سلمى مليكة حدادي، عن نية الاتحاد الإفريقي لتزويد العيادة الصحية التابعة للاتحاد بالأدوية المصنعة بالجزائر بالنظر إلى ما تتمتع به هذه الأدوية من جودة ووفرة بالإضافة الى السعر التنافسي.

كما ثمّنت الجهود التي تبذلها الجزائر في تطوير الصناعة الصيدلانية، ما أهّلها لتكون قطبًا إقليميًا رائدًا في دعم القدرات الإفريقية وتعزيز التكامل القاري في مجال تصنيع الأدوية واللقاحات.