الفريق أول شنقريحة خلال زيارته للقوات البحرية:

شدد الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الخميس، على أن الجزائر قطعت خطوات عملاقة لبناء جيش عصري ومحترف، يسعى بصفة حثيثة لكسب كل أسباب القوة، في زمن أصبحت فيه هذه الأخيرة بكل معانيها وأبعادها ومظاهرها، هي الضمانة الأكيدة لتحقيق السيادة الوطنية، وفرض وجودها على المستويين الإقليمي والدولي، مما سيضمن تحقيق السيادة الوطنية وفرض وجودها على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال شنقريحة في كلمة توجيهية لإطاراته خلال زيارة تفقدية وتفتيشية إلى مقر قيادة القوات البحرية: “حرصت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، في السنوات الأخيرة، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على تجهيز الجيش الوطني الشعبي بوسائل ومعدات حديثة تواكب التطورات الحاصلة في هذا الميدان”.

وأشار الفريق أول إلى أن اقتناء طواف أعالي البحار “المتصدي”، المزود بأحدث التكنولوجيات في المجال العسكري البحري، والقادر على العمل والتدخل في نطاق واسع لأداء مهامه المتعددة، يندرج ضمن استراتيجية مدروسة تهدف لتحديث وعصرنة الأسطول البحري الجزائري، وبالتالي الرفع من القدرات الدفاعية للجيش الوطني الشعبي.

كما أكد رئيس أركان الجيش أن “هذا الاقتناء يعد في صلب الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق توافق وانسجام كبيرين، بين مساعي حيازة عتاد عصري ومتطور، وبين مسعى تكوين وتحضير العنصر البشري الماهر، القادر على التحكم في التكنولوجيا المتطورة والاستخدام الأمثل للعتاد والتجهيزات، بالكيفية الصحيحة والمطلوبة”.