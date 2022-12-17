“الجزائر كانت قادرة على التألق في كأس العالم..”

لخضر بلومي:

أبدى لخضر بلومي أسطورة الكرة الجزائرية السابق تفاؤله بمستقبل الكرة العربية والإفريقية في بطولات كأس العالم المقبلة، بعد ما حققته المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022، متحسرا في نفس الوقت على غياب “محاربي الصحراء” عن العرس العالمي.

وقال بلومي، في حوار خص به وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المنتخب الوطني الجزائري كان قادرا على تحقيق نتائج مميزة لو تأهل إلى مونديال قطر 2022 في ظل تلك الطفرة العربية الملموسة، موضحا: “كان ينقصنا القليل للتأهل، وما حققته المنتخبات العربية والإفريقية يجعلنا نستطيع القول إن الخضر كانوا قادرين أيضا على الوصول بعيدا في هذه البطولة”.

وأكد أسطورة المنتخب الوطني: “لدينا منتخب جيد للغاية، لكن الحظ لم يحالفه في التأهل لكأس العالم 2022.. لكن عزاءنا أن منتخب المغرب شرف كل العرب عبر هذه النسخة”.

وعن مشاركة المنتخبين السعودي والتونسي وتوديعهما المونديال من الدور الأول رغم فوزهما على طرفي المباراة النهائية، قال بلومي: “السعودية حققت إنجازا بالفوز على الأرجنتين، وكذلك فازت تونس على فرنسا بطل النسخة الماضية من المونديال، وهذا يعد إنجازا كبيرا وتاريخيا”، مضيفا: “هذه النتائج ستخدم المنتخبات العربية كثيرا خلال مشاركاتها المونديالية مستقبلا، لكن يجب أن يكون المسؤولون واعين ويقدموا المزيد من العمل للتطوير”.

وعن المنتخب القطري الذي خرج من المجموعات بـ3 هزائم ولم يحقق الطموحات العربية، قال بلومي: “المنتخب القطري لم يكن محظوظا، وكان يستحق نتائج أفضل، خاصة في ظل التنظيم الرائع للمونديال، لكن لاعبيه افتقدوا الخبرة، وأعتقد أنه سيستفيد من هذه المشاركة مستقبلا”.

وعن توقعاته لمشاركة المنتخبات العربية والإفريقية في كأس العالم 2026 التي ستكون أول نسخة من المونديال تشهد مشاركة 48 منتخبا، قال لخضر بلومي: “في كرة القدم لا يوجد مستحيل وما فعله المغرب دليل على ذلك.. لكن يجب أن تواصل المنتخبات العربية والإفريقية العمل لتتطور اكثر”.

إلى ذلك أضاف: “زيادة المنتخبات في مونديال 2026 أمر جيد وإيجابي للمنتخبات الإفريقية، وإن شاء الله ستكون هناك فرصة أكبر للعرب للتأهل وتقديم مشاركة جيدة”.

هذا، وأبدى بلومي إعجابه بما قدمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كأس العالم بقطر، معتبرا أنه مثال حي يقتدى به: “ليونيل ميسي، وعمره يقارب 36 عامًا، ورغم ذلك يؤدي بشكل مبهر، وهو أفضل لاعب حتى الآن حسب رأيي” أكد بلومي.

وعن المباراة النهائية المقررة عشية اليوم بين الأرجنتين وفرنسا، قال بلومي: “كعاشق لميسي، وليس للمنتخب الأرجنتيني، أريد أن يكون ميسي هو بطل العالم”.

وفي ختام حديثه، أشاد أسطورة كرة القدم الجزائرية بالتنظيم القطري لمونديال 2022، موضحا أن قطر حققت العلامة الكاملة، وقدمت نسخة استثنائية من كأس العالم استحقت عنها إشادة الجميع.