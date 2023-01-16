الجزائر كما لم تروها من قبل بعيون سائحة إفريقية (فيديو)

نشرت سائحة إفريقية مجموعة صور وفيديوهات لرحلتها في الجزائر، عبر جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرّف السائحة الإفريقية، المقيمة بباريس، نفسها كمؤثرة في أسلوب الحياة والسفر، وتعتبر الجزائر واحدة من محطاتها الكثيرة.

وفي السياق، أشادت “بي زوارا” كما تسمي نفسها عبر الشبكات، بجمال الجزائر، أين زارت عدة مناطق وجربت عدة أطباق وأزياء تقليدية.

وزارت بي جامع الجزائر الذي يعتبر أكبر مسجد في إفريقيا وثالث مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين.

وقالت بأنها أخذت رخصة لجولة قصيرة فيه، نقلت من خلالها صورا ومعلومات لمن يود التعرف عليه.

أيضا، زارت حديقة الحامة التي صورت مناطقها الخضراء الهادئة وأرفقتها بأنغام فيروز، تعبيرا عن رومانسية المكان.

ومن مدينة وهران أخذت صورة لما وصفته بأجمل منظر بالنسبة لها،أما من أزقة القصبة العريقة فأطلت بالحايك، أشهر لباس للعاصميات.

يذكر أن السائحة الإفريقية تدعى bee zoara، درست إدارة الأعمال وتقيم في باريس.

أنشأت في عام 2018، شركة مستحضرات تجميل طبيعية “L’atelier Bee”، وفي نفس الوقت كانت مهتمة بالسفر والتصوير.

كذلك، بدأت النشاط عبر الشبكات عام 2019، وأصبحت صانعة محتوى متميز مكنها من استقطاب آلاف المتابعين عبر العالم.

وأدرج تقرير دولي، الجزائر ضمن الـ 52 وجهة سياحية دولية التي ينصح السياح بزيارتها في عام 2023.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، تقريرها السنوي حول أفضل الوجهات السياحية العالمية.

واحتلت صحراء طاسيلي الجزائرية المرتبة الثالثة إفريقيا والـ 22 عالميا.

سبقتها كل من مدينة أكرا الغانية التي جاءت في المرتبة الـ 9 عالميا والأولى إفريقيا، وبعدها جاءت صحراء ناميب في جنوب إفريقيا الـ 17 عالميا والثانية إفريقيا.

أما عربيا فجاءت الجزائر في الطليعة، تلتها مدينة صلالة بسلطنة عمان التي جاءت في المرتبة الـ 26 عالميا.