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الجزائر كما لم تروها من قبل بعيون سائحة إفريقية (فيديو)

نادية شريف
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الجزائر كما لم تروها من قبل بعيون سائحة إفريقية (فيديو)
إنستغرام bee zoara
السائحة الإفريقية بالحايك الجزائري

نشرت سائحة إفريقية مجموعة صور وفيديوهات لرحلتها في الجزائر، عبر جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرّف السائحة الإفريقية، المقيمة بباريس، نفسها كمؤثرة في أسلوب الحياة والسفر، وتعتبر الجزائر واحدة من محطاتها الكثيرة.

وفي السياق، أشادت “بي زوارا” كما تسمي نفسها عبر الشبكات، بجمال الجزائر، أين زارت عدة مناطق وجربت عدة أطباق وأزياء تقليدية.

@beezoara

C’etait incroyable 😍 #vacancesalger #tiktokalgeria #vlogalgeria #dz #algerie #algeria #djazair🇩🇿

♬ Plan séquence – TikTok Speed Version – Vacra

@beezoara

Réponse à @Bee 🫶🏾 pour résumé jai bien mangé 😂 #algerie #restaualger #dz #djazair #tiktokalgerien #afrique #bonplanvoyage #algeria🇩🇿

♬ Calm Down – Rema & Selena Gomez

وزارت بي جامع الجزائر الذي يعتبر أكبر مسجد في إفريقيا وثالث مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين.

وقالت بأنها أخذت رخصة لجولة قصيرة فيه، نقلت من خلالها صورا ومعلومات لمن يود التعرف عليه.

@beezoara

Épisode 6 : visite de la mosquée Djamaâ El Djazaïr 🇩🇿 #djazair #mosqueealger #mosqueeeldjazair #algerie #voyagealgerie #dz #tiktokafrique #africa

♬ son original – Bee 🫶🏾

أيضا، زارت حديقة الحامة التي صورت مناطقها الخضراء الهادئة وأرفقتها بأنغام فيروز، تعبيرا عن رومانسية المكان.

@beezoara

Mon endroit préféré 😍 #jardindessai #alger #algerie #dz #djazair #tiktokafrica #sortiealger

♬ لُطفًا لا تستخدموا الصوت – نُور

ومن مدينة وهران أخذت صورة لما وصفته بأجمل منظر بالنسبة لها،أما من أزقة القصبة العريقة فأطلت بالحايك، أشهر لباس للعاصميات.

@beezoara

Voyage c’est apprendre ♥️ #algerie #casbahalger #dz #djazair #algeria🇩🇿 #tiktokafrique #africa

♬ 3 Daqat – Abu & Yousra

@beezoara

Oran 2022 ❤️ #oran #algerie #dz #djazair #afrique #tiktokafrica #africa #voyagealgerie #vlogalgerie

♬ original sound – Daniel Mann

@beezoara

Voyage c’est apprendre ♥️ #algerie #casbahalger #dz #djazair #algeria🇩🇿 #tiktokafrique #africa

♬ 3 Daqat – Abu & Yousra

يذكر أن السائحة الإفريقية تدعى bee zoara، درست إدارة الأعمال وتقيم في باريس.

أنشأت في عام 2018، شركة مستحضرات تجميل طبيعية “L’atelier Bee”، وفي نفس الوقت كانت مهتمة بالسفر والتصوير.

كذلك، بدأت النشاط عبر الشبكات عام 2019، وأصبحت صانعة محتوى متميز مكنها من استقطاب آلاف المتابعين عبر العالم.

وأدرج تقرير دولي، الجزائر ضمن الـ 52 وجهة سياحية دولية التي ينصح السياح بزيارتها في عام 2023.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، تقريرها السنوي حول أفضل الوجهات السياحية العالمية.

واحتلت صحراء طاسيلي الجزائرية المرتبة الثالثة إفريقيا والـ 22 عالميا.

سبقتها كل من مدينة أكرا الغانية التي جاءت في المرتبة الـ 9 عالميا والأولى إفريقيا، وبعدها جاءت صحراء ناميب في جنوب إفريقيا الـ 17 عالميا والثانية إفريقيا.

أما عربيا فجاءت الجزائر في الطليعة، تلتها مدينة صلالة بسلطنة عمان التي جاءت في المرتبة الـ 26 عالميا.

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