بن جامع خلال اجتماع بمجلس الأمن حول الأمن الغذائي

دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، إلى ضرورة تحقيق البلدان النامية للاكتفاء الذاتي من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي.

وأدلى ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بهذا التصريح، بمناسبة نقاش عام رفيع المستوى حول “اللاأمن الغذائي العالمي الناجم عن المجاعة والنزاعات”، والذي جرى يوم الخميس الفارط بمجلس الأمن الدولي بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، رئيسة المجلس لشهر أوت الحالي.

وجاء هذا النقاش، الذي ترأسه كاتب الدولة الأمريكي، أنطوني بلينكن، في وقت دقيق يتسم بالارتفاع المتزايد لعدد الأشخاص الذين يعانون من المجاعة، وهي الوضعية التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأسباب العميقة لوضعية اللاأمن الغذائي وسوء التغذية.

وأضاف بن جامع، أن الجزائر لم تدخّر أي جهد لدعم جيرانها، لاسيما منها دول الساحل وتقديم المساعدات الغذائية والصحية اللازمة لهم، وتمكينهم من مواجهة تبعات النزاعات الداخلية والكوارث الطبيعية.

كما دعا إلى تبني مقاربة شاملة ومدمجة، من شأنها حشد جهود جميع الأطراف الفاعلة من أجل إنشاء أنظمة غذائية ملائمة.

في هذا الصدد، دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى التمويل الدائم ونقل التكنولوجيا وتعزيز قدرات البلدان النامية، لاسيما في إفريقيا، من أجل السماح بتجسيد برنامج 2030 للتنمية المستدامة.

وكان مجلس الأمن قد صادق، قبل افتتاح هذا النقاش العام بالإجماع، على إعلان رئاسي يتعلق بـ”اللاأمن الغذائي العالمي الناجم عن المجاعة والنزاعات”.

وعلى إثر هذا الإعلان، أعرب مجلس الأمن الدولي عن انشغاله بخصوص عدم كفاية المساعدات الإنسانية وتمويل التنمية التي تحد من جهود مكافحة اللاأمن الغذائي وخطر المجاعة الناجمة عن النزاعات، داعيا إلى معالجة الأسباب العميقة للنزاعات، طبقا للقانون الدولي.