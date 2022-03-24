الجزائر لم تصل إلى مرحلة انتهاء صلاحية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

نفى المدير العام للوقاية بوزارة الصحة، جمال فورار، الخميس، بالبليدة تسجيل حالات انتهاء صلاحية عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضح فورار في تصريح للصحافة على هامش أشغال يوم تحسيسي حمل عنوان “نستثمر من أجل القضاء على داء السل ننقذ الأرواح” إحياء لليوم العاملي لمكافحة هذا المرض المصادف لـ 24 مارس من كل سنة، أن الجزائر وعلى عكس عدد دول العالم لم تصل بعد لمرحلة تسجيل انتهاء صلاحية اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19.

وأضاف أن الوزارة الوصية اتخذت التدابير التي من شأنها إحصاء جرعات اللقاح منتهية الصلاحية بغية اخذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.

وفي سياق ذي صلة أكد فورار، أن “في ظل ضعف الإقبال على التلقيح، من الضروري التقيد بتدابير الوقاية لاسيما في ظل تسجيل عدد من الدول الأوروبية والمجاورة منحنى تصاعدي في معدل الإصابة بفيروس كورونا“.